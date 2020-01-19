Стихи Пушкина от Дитца, Зарипов в костюме и Грецкий с драниками: как прошёл день конкурсов перед Матчем звёзд КХЛ

Накануне Матча звёзд КХЛ участники шоу определили лучших в хоккейных конкурсах. Программа включала в себя в том числе соревнования на скорость, силу, точность броска. Кроме того, Данис Зарипов примерил флаг Татарстана и тюбетейку, Вячеслав Грецкий угостил партнёра драниками, а канадец Даррен Диц прочитал стихи Александра Пушкина.

Середина января — время традиционного Матча звёзд КХЛ, мини-турнира с участием известнейших хоккеистов лиги. В воскресенье победителя выявят четыре сборные команды: дивизион Харламова, Боброва, Тарасова и Чернышёва. А в субботу, накануне основного события, состоялось мастер-шоу с участием спортсменов.

В этом году Матч звёзд принимает у себя столичная «ВТБ-Арена». Там же прошли и конкурсы для команд. Началось всё с традиционной церемонии открытия с участием маскотов и торжественного представления участников. При этом талисманы впервые выступили в шоу как его полноправные участники. Атмосферу обеспечивали и технологии: к событию на стадионе установили 9500 световых приборов, которые превратили лёд, куб и трибуны в единую медиа-поверхность.

В этом году организаторы решили обратить внимание на тему времени. Для этого даже специально подбирали музыкальное сопровождение — от ретро-композиций немецкой группы Dschinghis Khanоке до современных хитов DJ Smash. Все песни, конечно, были о Москве, хозяйке турнира.

Завершилась церемония открытия выступлением президента КХЛ Дмитрия Чернышенко. Он пообещал, что болельщиков ожидает настоящее зрелище.

«Хотите увидеть самое мощное хоккейное шоу сезона? Все звёзды сегодня здесь, они покажут, кто самый быстрый, самый меткий и самый креативный хоккеист лиги», — пообещал функционер.

Традиционно организаторы приготовили множество сюрпризов. Не забыли и о недавнем молодёжном чемпионате мира, а точнее об одном из ключевых эпизодов финала — попадании шайбы в телекамеру. Одна из камер была облачена в символический чёрно-белый судейский свитер.

Время для перфомансов находилось и во время самого мастер-шоу. Хоккеисты устраивали на льду чаепитие, пробовали драники, наряжались в костюмы и читали стихи. Под большим впечатлением остался динамовец Вячеслав Грецкий.

«Наш пресс-атташе как-то пообещал, что накормим драниками вратаря, вот и я выполнил обещание. Только у нас получились не драники, а сырники, потому что мы их готовили в Москве», — признался хоккеист.

В конкурсе на скорость первым оказался Егор Анисимов из дивизиона Тарасова. Во втором соревновании определялся вратарь, который выдержит самую длинную сухую серию. Тут сильнее была команда Харламова — на счету у Тимура Билялова было девять отражённых шайб. При этом некоторые броски получились «семейными» — хоккеисты выходили пробивать голкиперов вместе с сыновьями.

Третий конкурс — эстафета, во время которой хоккеисты проходили различные препятствия. Вновь сильнее всех оказался дивизион Харламова. Он же победил и в следующих двух состязаниях — на силу и точность броска, обеспечив себе большой отрыв от соперников.

Завершал программу хоккейный биатлон, который, наподобие привычной стрельбы на лыжах, включал прохождение полосы препятствий и броски шайбы по мишеням. И вновь команда Харламова оказалась сильнее, она же стала победителем мастер-шоу. В соответствии с правилами, они смогли выбрать себе соперника. Их выбор пал на дивизион Тарасова, эти сборные встретятся во втором полуфинале. В первом же сразятся команды Боброва и Чернышёва.

Хоккеисты остались в восторге от перфомансов. Так, Даррен Диц примерил образ Александра Пушкина и даже попытался читать стихи.

«Это прямая ассоциация с Россией — язык и литература. Я выучил часть стихотворения Пушкина, на это ушло где-то 10-12 часов. Мне интересно поучить русскую литературу, английскую было не так интересно изучать. Если честно, я ни разу не слышал об этом писателе до того, как приехал в Россию. И не знаю его биографию, но это будет для меня второй уровень. Пока что я на первом», — признался Диц.

Положительные эмоции от мастер-шоу остались и у Даниса Зарипова. Во время конкурса он тюбетейку и флаг Татарстана.

«Ведь мы уже привыкли, что на таких мероприятиях что-то придумывается, например, различные сценки. Так и пришла идея выйти подбодрить команду с флагом Татарстана и большим эчпочмаком. Вообще тут нет установки выиграть или не проиграть. Матч звёзд — это праздник, а во время праздников вся страна отдыхает, и хоккеисты тоже», — отметил Зарипов.

А для некоторых игроков Матч звёзд стал возможностью поднять важные неспортивные темы. Так, вратарь Илья Сорокин играл в щитках, которые специально украсили дети из НИИ педиатрии. Впоследствии элемент амуниции будет продан на аукционе, а вырученные деньги пойдут на лечение вратаря «Барыса» Вилена Прокофьева, сражающегося с онкологическим заболеванием.

Источник: Россия Сегодня