Стоит ли верить «доказательствам» США против Ирана: история надуманных обвинений

‘), link: “https://russian.rt.com/world/video/641576-ssha-obvineniya-iran-tankery-” }, events: { onPlay: function(){ if (ga) { ga(‘send’, ‘event’, ‘JWPLAYER-GA’, ‘CLICK PLAY’, location.href); var playingVideoId = ‘js-mediaplayer-5d063082370f2ca15a8b4607’; // id текущего плеера pauseMedia(playingVideoId); //запускаем функцию остановки всех играющих плееров кроме этого Код функции ниже по коду } }, onPause: function(){ if (ga) { ga(‘send’, ‘event’, ‘JWPLAYER-GA’, ‘CLICK PAUSE’, location.href); } }, onComplete: function(){ if (ga) { ga(‘send’, ‘event’, ‘JWPLAYER-GA’, ‘COMPLETE’, location.href); } } } }); function pauseMedia(playingMediaId) { var players = document.querySelectorAll(‘.jwplayer, object’); for (var i = 0, max = players.length; i

17-летний биатлонист Артемий Хасанкаев погиб в горах Крыма Сегодня, 16 июня, после многочасовых поисков спасатели обнаружили тело молодого человека. Что стало причиной смерти, правоохранители пока не говорят. Началось …



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Немецкая община Крыма пригласила в гости Герхарда Шредера В интервью авторитетной немецкой газете «Bild» бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил: «Крым — это давняя русская территория», и что …

