«Столото» отреагировало на обвинение в мошенничестве из-за миллиарда рублей

Розыгрыш новогоднего тиража «Русского лото» был проведен в соответствии с законодательством России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе «Столото».

Там также отреагировали на информацию о какой-либо связи с победительницей 1316-го тиража лотереи Надеждой Бартош до розыгрыша. «Все обвинения являются вопиющей клеветой. Компания готовит обращения в судебные и правоохранительные органы для защиты деловой репутации», — добавили в пресс-службе.

Представители компании пояснили, что сформировать выигрышную комбинацию при розыгрыше невозможно, поскольку он проходил в прямом эфире и его свидетелями были около 8,5 миллиона человек. «Бочонки были перемешаны и вытягивались из мешка в случайном порядке. В вытягивании бочонков помимо ведущего Михаила Борисова также участвовали приглашенные гости — певица Елка, певец Алексей Воробьев. Результаты розыгрыша подтверждены членами тиражной комиссии», — отметили там.

Подделать билеты после розыгрыша тоже невозможно: они печатаются в сторонних типографиях с необходимыми уровнями защиты. Пресс-служба сообщила, что выигрышный билет был приобретен существенно раньше розыгрыша — 13 декабря 2019 года в одном из магазинов села Юдино Одинцовского района Московской области.

Ранее 13 января сообщалось, что московский адвокат Александр Сергеев обвинил владельцев компании «Столото» в мошенничестве из-за новогоднего розыгрыша миллиарда рублей. По его мнению, результаты розыгрыша могли быть известны за несколько дней до телеэфира, который в свою очередь также мог быть записан заранее. Адвокат отмечает, что при проведении лотереи билеты с крупными выигрышами оказались у аффилированных лиц, тогда как реальные участники не могли получить свой выигрыш якобы из-за системного сбоя.

Жительница Подмосковья Надежда Бартош получила лотерейный билет в свой день рождения 31 декабря и выиграла один миллиард рублей в лотерее «Столото». По словам женщины, выигрыш она потратит на благотворительность и развитие своего бизнеса. «Чтобы где-то не в ущерб чему-то. За нами тоже люди, которые у нас работают», — отметила она.

Источник: Лента.Ру