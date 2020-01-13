«Столото» отреагировало на обвинение в мошенничестве из-за миллиарда рублей

13 января 2020     21
«Столото» отреагировало на обвинение в мошенничестве из-за миллиарда рублей

Розыгрыш новогоднего тиража «Русского лото» был проведен в соответствии с законодательством России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе «Столото».

Там также отреагировали на информацию о какой-либо связи с победительницей 1316-го тиража лотереи Надеждой Бартош до розыгрыша. «Все обвинения являются вопиющей клеветой. Компания готовит обращения в судебные и правоохранительные органы для защиты деловой репутации», — добавили в пресс-службе.

Представители компании пояснили, что сформировать выигрышную комбинацию при розыгрыше невозможно, поскольку он проходил в прямом эфире и его свидетелями были около 8,5 миллиона человек. «Бочонки были перемешаны и вытягивались из мешка в случайном порядке. В вытягивании бочонков помимо ведущего Михаила Борисова также участвовали приглашенные гости — певица Елка, певец Алексей Воробьев. Результаты розыгрыша подтверждены членами тиражной комиссии», — отметили там.

Подделать билеты после розыгрыша тоже невозможно: они печатаются в сторонних типографиях с необходимыми уровнями защиты. Пресс-служба сообщила, что выигрышный билет был приобретен существенно раньше розыгрыша — 13 декабря 2019 года в одном из магазинов села Юдино Одинцовского района Московской области.

Ранее 13 января сообщалось, что московский адвокат Александр Сергеев обвинил владельцев компании «Столото» в мошенничестве из-за новогоднего розыгрыша миллиарда рублей. По его мнению, результаты розыгрыша могли быть известны за несколько дней до телеэфира, который в свою очередь также мог быть записан заранее. Адвокат отмечает, что при проведении лотереи билеты с крупными выигрышами оказались у аффилированных лиц, тогда как реальные участники не могли получить свой выигрыш якобы из-за системного сбоя.

Жительница Подмосковья Надежда Бартош получила лотерейный билет в свой день рождения 31 декабря и выиграла один миллиард рублей в лотерее «Столото». По словам женщины, выигрыш она потратит на благотворительность и развитие своего бизнеса. «Чтобы где-то не в ущерб чему-то. За нами тоже люди, которые у нас работают», — отметила она.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

25-летний севастополец задержан за хранение наркотиков
25-летний севастополец задержан за хранение наркотиков

Утром 13 января во время патрулирования, сотрудники ППС в Нахимовском районе задержали мужчину, в ходе личного досмотра у него в …


ООН призвала Иран к прозрачному расследованию трагедии с Boeing
ООН призвала Иран к прозрачному расследованию трагедии с Boeing

23:34 ООН призвала Иран провести прозрачное и тщательное расследование крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины». © Reuters Об этом информирует РИА …


Правительство Севастополя через месяц представит план освоения дополнительных средств
Правительство Севастополя через месяц представит план освоения дополнительных средств

К середине февраля профильные заместители губернатора Севастополя должны проработать «дорожные карты» по освоению средств, которые дополнительно будут выделены городу на …


В музыкальном театре Ильи Резника будут заниматься около 100 севастопольских детей
В музыкальном театре Ильи Резника будут заниматься около 100 севастопольских детей

Илья Резник провёл в Севастополе отбор детей в музыкальный театр «Маленькая страна». Под руководством поэта их будут учить вокальному искусству, актёрскому …


Сирийская армия отразила атаку боевиков в Идлибе
Сирийская армия отразила атаку боевиков в Идлибе

Сирийская правительственная армия отразила атаку боевиков в провинции Идлиб, где ранее был объявлен режим прекращения огня. Атака была предпринята в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты