Страны ЕС решили создать фонд для борьбы с коронавирусом

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Страны Евросоюза решили создать инвестиционный фонд по борьбе с коронавирусной инфекцией, объём которого, как ожидается, достигнет €25 млрд.
Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Будет создан инвестиционный фонд по коронавирусу, объём которого очень быстро достигнет €25 млрд», — сказала она во время пресс-конференции. Её слова приводит ТАСС.
Ранее еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес рассказала, что является главным «оружием» против коронавирусной инфекции COVID-19.
Источник: Россия Сегодня