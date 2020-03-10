Страны ЕС решили создать фонд для борьбы с коронавирусом

22:42

Страны Евросоюза решили создать инвестиционный фонд по борьбе с коронавирусной инфекцией, объём которого, как ожидается, достигнет €25 млрд.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Будет создан инвестиционный фонд по коронавирусу, объём которого очень быстро достигнет €25 млрд», — сказала она во время пресс-конференции. Её слова приводит ТАСС.

Ранее еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес рассказала, что является главным «оружием» против коронавирусной инфекции COVID-19.

Источник: Россия Сегодня