«Стратегическое соперничество»: почему в США заявляют об активной роли России в Афганистане

25 июля 2019     9
«Стратегическое соперничество»: почему в США заявляют об активной роли России в Афганистане

В США обеспокоены возобновлением интереса России к Афганистану. Об этом говорится в докладе Исследовательской службы конгресса Соединённых Штатов, с текстом которого ознакомился RT. По мнению американских специалистов, на фоне ухудшения двусторонних отношений РФ взяла на себя более активную политическую роль в конфликте, а также якобы стала предоставлять материальную помощь движению «Талибан»*. В Москве неоднократно опровергали подобные обвинения. Как полагают эксперты, такие спекуляции — удобный идеологический повод для нападок на Москву на фоне того, что присутствие самих американцев в Афганистане так и не привело к стабилизации ситуации.

Исследовательская служба конгресса США опубликовала доклад, посвящённый ситуации в Афганистане, а также американской политике в этой стране.

В частности, авторы обеспокоены растущей активностью России в Афганистане на фоне общего ухудшения российско-американских отношений. По их словам, РФ годами «молчаливо» принимала присутствие США в ИРА как способствующее борьбе с радикальными исламистами в регионе, однако затем ситуация изменилась.

«В последнее время с возобновлением американо-российского соперничества Россия взяла на себя более активную роль и в конфликте (включая некоторую политическую и, возможно, материальную помощь «Талибану»*), и в попытках положить ему конец путём переговоров», — отмечается в тексте документа, с которым ознакомился RT.

При этом составители доклада утверждают, что российское правительство объясняет возобновление интереса к Афганистану растущей угрозой в регионе со стороны отделения ИГ** «Вилаят Хорасан», которая, по их словам, преувеличена.

«Однако российское описание численности «Вилаят Хорасан» и размеров подконтрольных ему территорий обычно превосходит оценки США и других стран. Вероятно, российская сторона преувеличивает масштаб угрозы, чтобы оправдать оказание поддержки движению «Талибан», которое, по мнению Москвы, может представлять меньшую опасность», — отмечают в Исследовательской службе конгресса США. 

Российская сторона категорически отрицает подобные обвинения в свой адрес. Так, в августе 2018 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что даже гипотетически невозможно представить, «как Россия может использовать талибов в борьбе с ИГИЛ».

«С ИГИЛ мы боремся всеми возможными средствами, поддерживаем САР в этой борьбе, оказываем содействие в оснащении армии Ирака в тех же целях. И, конечно, хотим, чтобы афганский народ избавился от игиловцев», — подчеркнул Лавров.

Эксперт Центра современного изучения Афганистана Наталия Ханова объяснила в беседе с RT, что взаимодействие Москвы с талибами осуществляется исключительно в рамках консультаций по Афганистану, в которых участвуют как представители афганских политических кругов, так и «Талибана».

«Безусловно, слухи о сотрудничестве между Россией и «Талибаном» представляют для США хороший, удобный идеологический повод, дабы выдвинуть подобные обвинения в адрес России. Но не следует забывать, что и американская сторона регулярно участвует в переговорах с талибами. При этом, в отличии от московских встреч, в данных мероприятиях афганское правительство по-прежнему не участвует», — отметила эксперт.

Напомним, в апреле 2019 года афганский премьер-министр Абдулла Абдулла призвал Москву помочь в переговорах с талибами. По его словам, если сторонам удастся достигнуть мира, то необходимость присутствия иностранных войск в стране отпадёт. 

  • Афганские политики и представители движения «Талибан» во время переговоров в Москве
  • Reuters
  • © Evgenia Novozhenina

Между тем, по мнению официальных лиц США, действия РФ «представляют угрозу американским интересам» в регионе.

Авторы документа приводят слова бывшего главы Пентагона Джеймса Мэттиса о том, что Россия «выбрала роль стратегического соперника» США в Афганистане. А бывший командующий американскими войсками в Афганистане генерал Джон Николсон заявлял, что своими действиями Россия стремится дискредитировать США и НАТО, отмечается в докладе.

В то же время в Москве не раз заявляли, что РФ выступает за мирное урегулирование ситуации в Афганистане.

«Россия убеждена, что конфликт в Афганистане не имеет военного решения. Единственный возможный путь урегулирования — достижение мира политико-дипломатическими средствами. Выступаем за полный вывод иностранных войск из страны. Призываем все афганские стороны к скорейшему началу переговоров с участием широкого спектра общественно-политических сил», — заявлял ранее Сергей Лавров. 

«Вакуум для России и Китая»

По мнению специалистов Исследовательской службы, американскому конгрессу следует рассмотреть ряд вопросов касательно дальнейшей стратегии Вашингтона в Афганистане. В частности, каким образом США могут использовать имеющиеся ресурсы, влияние и опыт в Афганистане — как свои, так и соседних стран и международных организаций — для продвижения большего равноправия, инклюзивности и эффективности в государственном управлении.

Также в документе отмечается необходимость оценить место Афганистана в более широкой американской стратегии, особенно с учётом того акцента, который администрация президента делает на конкуренцию с другими великими державами.

«Некоторые признают усталость от «бесконечных войн», таких как в Афганистане, но выступают против сокращения роли США, создающего риск образования вакуума, который могут заполнить собой Россия или Китай», — говорится в докладе.

Как указывается в документе, уменьшение численности американских военных в регионе, а также снижение финансовой поддержки может усилить нестабильность политической обстановки, а также привести к росту напряжённости на этнической почве. 

Между тем в начале этой недели президент США Дональд Трамп заявил о том, что Соединённые Штаты могли бы стереть Афганистан с лица земли и закончить войну за десять дней, однако это привело бы к гибели 10 млн человек. 

  • Американские солдаты в Афганистане
  • Reuters
  • © Baz Ratner

По мнению Наталии Хановой, риторика американского лидера способна вызвать рост антиамериканских настроений в Афганистане.

«И не исключено, что это может в большей степени расположить Афганистан к России. На данный момент это тенденция, начавшаяся в 2014 году после того, как США и НАТО отошли от военной миссии и переключились на обучение и консультирование афганских сил, — это был серьёзный провал в плане безопасности. В адрес США стало меньше претензий как к участнику боевых действий, но операции с нанесением авиаударов и гибель мирного населения продолжаются, и отношение афганской стороны к США нельзя назвать дружелюбным», — отметила эксперт.

«Война на периферии»

Вместе с тем в Исследовательской службе конгресса отмечают, что, по мнению ряда американских экспертов, финансирование, которое выделялось в рамках военных операций в Афганистане, могло быть направлено на более актуальные задачи. Как указывается в докладе, в целом на военные операции в республике Вашингтон потратил около $750 млрд. 

«Другие называют военную операцию США в Афганистане «войной на периферии» и говорят, что «те миллиарды, которые расходуются на финансирование особой операции за рубежом, лучше было бы потратить на модернизацию и подготовку вооружённых сил на случай будущих непредвиденных обстоятельств», — приводят мнение аналитиков авторы документа.

Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в беседе с RT отметил, что на сегодняшний день ситуация в Афганистане «далека от идеальной и стабильной».

«Дело в том, что все те годы, когда американское присутствие было достаточно серьёзным, привели к тому, что количество наркотрафика, проходящего через Афганистан и из него, выросло в сотни раз. Напомню, Вашингтон также обвинял Кабул в том, что он покровительствует изготовлению опиатов. В реальности мы видим, что США никоим образом не сумели создать ту мирную территорию, которую могли бы создать», — подчеркнул Судаков.

Ранее в докладе специального генерального инспектора по вопросам восстановления Афганистана (SIGAR), представленном конгрессу США, сообщалось, что программы по борьбе с наркотиками на деле способствовали росту наркопроизводства в стране. Вместе с тем в документе опровергались заявления официальных представителей о том, что опиумный мак выращивается преимущественно на территориях, подконтрольных движению «Талибан». 

О неочевидных результатах военного присутствия США на территории Афганистана также сообщалось в докладе американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS). В этом документе утверждается, что Вашингтон увяз в «затяжном и затратном конфликте, исход которого до сих пор не ясен». 

Вместе с тем, по мнению Сергея Судакова, США вряд ли полностью выйдут из ИРА, и будут сохранять присутствие в регионе как минимум в виде частных военных компаний.

«Они будут регулярно нести потери. Взрывы в Кабуле и других регионах будут проходить регулярно, потому что на сегодняшний момент Соединённые Штаты не могут контролировать абсолютно все территории. В целом, они просто создали какие-то «пятна безопасности» и не более того. И говорить о том, что США когда-либо уйдут, не стоит», — заключил эксперт.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Источник: Россия Сегодня

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