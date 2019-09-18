Судья Лапочкин рассказал о 3,5 тыс. негативных сообщений после матча «Спартак» — ЦСКА

18 сентября 2019     18
Судья Лапочкин рассказал о 3,5 тыс

10:58

Российский футбольный арбитр Сергей Лапочкин рассказал о негативных сообщениях в свой адрес после одного из матчей между московскими «Спартаком» и ЦСКА.

@fcsm_official Twitter

«Раньше была открыта страница «ВКонтакте». Помню, пришёл домой после игры «Спартак» — ЦСКА, открываю соцсети, а там 3,5 тыс. сообщений! «Ядрёна вошь», — думаю. И ни одного цензурного! Неделю чистил стену, с тех пор всё закрыл», — цитирует Лапочкина «Чемпионат».

По его словам, в судейском корпусе просят арбитров вообще не вести социальных сетей, но ему кажется, в XXI веке без этого сложно.

Лапочкин признан лучшим арбитром прошлого сезона Российской премьер-лиги. 

Ранее Лапочкин рассказал, как тренер Леонид Слуцкий обращался к нему по рации во время матча.

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Источник: Россия Сегодня

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