Судья Лапочкин рассказал о 3,5 тыс. негативных сообщений после матча «Спартак» — ЦСКА

10:58
Российский футбольный арбитр Сергей Лапочкин рассказал о негативных сообщениях в свой адрес после одного из матчей между московскими «Спартаком» и ЦСКА.@fcsm_official Twitter
«Раньше была открыта страница «ВКонтакте». Помню, пришёл домой после игры «Спартак» — ЦСКА, открываю соцсети, а там 3,5 тыс. сообщений! «Ядрёна вошь», — думаю. И ни одного цензурного! Неделю чистил стену, с тех пор всё закрыл», — цитирует Лапочкина «Чемпионат».
По его словам, в судейском корпусе просят арбитров вообще не вести социальных сетей, но ему кажется, в XXI веке без этого сложно.
Лапочкин признан лучшим арбитром прошлого сезона Российской премьер-лиги.
Ранее Лапочкин рассказал, как тренер Леонид Слуцкий обращался к нему по рации во время матча.
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Источник: Россия Сегодня