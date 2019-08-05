Суд арестовал ещё одного фигуранта дела о беспорядках в Москве

12:38
Пресненский суд Москвы арестовал жителя Нижнего Новгорода Владислава Барабанова по подозрению в участии в массовых беспорядках в ходе несогласованной акции в центре столицы.РИА Новости
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на решение судьи.
«Суд постановил: избрать в отношении Барабанова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 сентября 2019 года», — заявила судья.
Ранее Пресненский суд получил ходатайства следствия об ареста ещё трёх фигурантов дела о беспорядках 27 июля в Москве.
Источник: Россия Сегодня