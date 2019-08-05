Суд арестовал ещё одного фигуранта дела о беспорядках в Москве

5 августа 2019     16
Суд арестовал ещё одного фигуранта дела о беспорядках в Москве

12:38

Пресненский суд Москвы арестовал жителя Нижнего Новгорода Владислава Барабанова по подозрению в участии в массовых беспорядках в ходе несогласованной акции в центре столицы.

РИА Новости

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на решение судьи.

«Суд постановил: избрать в отношении Барабанова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 сентября 2019 года», — заявила судья.

Ранее Пресненский суд получил ходатайства следствия об ареста ещё трёх фигурантов дела о беспорядках 27 июля в Москве.

Источник: Россия Сегодня

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