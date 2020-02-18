Суд оправдал Минобороны за отправку в Сирию и гибель хромого военного

Минобороны оправдали за отправку в Сирию и гибель хромого военного. Самарский областной суд отклонил иск Натальи Емдюковой, вдовы российского снайпера Валерия Емдюкова, требовавшей компенсацию за неправомерное решение. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Помимо оборонного ведомства, ответчиком по делу выступал командир части 21208 города Тольятти Омаров Альберт Ибрагимович. Емдюкова требовала возместить компенсацию морального вреда в связи с причинением вреда жизни и здоровью ее мужа. Суд принял решение оставить без изменений постановление, которое обжаловала россиянка. Емдюкова намерена обратиться в Европейский суд по правам человека.

Как рассказала телеканалу «Дождь» вдова военнослужащего, 29-летний сержант гвардии Емдюков погиб летом 2017 года в Сирии, попав под минометный обстрел. Он был посмертно награжден.

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00:01 — 30 сентября 2019

Женщина убеждена, что Минобороны не должно было отправлять ее мужа на войну, так как у него был артроз голеностопного сустава — заболевание, с которым не берут даже на срочную службу. Этот диагноз начавшему хромать мужчине поставили 24 апреля 2017-го, а в мае того же года его уже отправили в Сирию. Врачи предлагали военному сделать операцию, однако руководство не отпустило Емдюкова ни в отпуск, ни на операцию.

Согласно версии министерства, военный скрыл от начальства заболевание, чтобы поехать на войну, однако доказательств у ответчиков нет. Кроме того, документ, зафиксировавший наличие болезни, выдали Емдюкову и в воинской части.

В июле 2019-го Минобороны через суд добилось права не платить семьям погибших в Сирии военных. Восточно-Сибирский окружной военный суд отменил решение о выплате наградных Татьяне Елиной, чей муж погиб во время военной операции в Сирии. «Как оказалось, в постановлении не прописано, что эта выплата может быть передана родственникам или каким-то другим третьим лицам. Нет в живых, значит, нет поощрения, вот и все», — объяснила россиянка.

Источник: Лента.Ру