Суд продлил домашний арест экс-главе УМВД по Тюменской области Юрию Алтынову

18:50

Адвокат прокомментировал продление домашнего ареста бывшему начальнику УМВД по Тюменской области Юрию Алтынову на три месяца центральным районным судом Тюмени.

РИА Новости

Как отметил адвокат Сергей Козлов в беседе с порталом nashgorod.ru, суд разрешил Алтынову ежедневные двухчасовые прогулки недалеко от дома.

По его словам, о продлении домашнего ареста просили следователи в связи с расследованием уголовного дела.

«Сами понимаете. С ноября находится (под домашним арестом). Любой человек устанет. Даже молодой. Столько находиться. Все равно нужно выходить на улицу, свежим воздухом дышать. Я думаю, сейчас будет лучше. Он намерен и дальше отстаивать свои интересы», — заявил адвокат.

22 ноября Ленинский суд отправил Алтынова под домашний арест. Его подозревают во взятке в особо крупном размере (статья 290 УК России).

Источник: Россия Сегодня