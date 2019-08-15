Суд смягчил условия домашнего ареста Майкла Калви

Глава Крыма восхищен мужеством и профессионализмом экипажа самолета «Уральских авиалиний» Глава Крыма Сергей Аксёнов поблагодарил экипаж рейса Москва–Симферополь, который совершил аварийную посадку в Подмосковье, за спасение пассажиров. Об этом он написал на …



В Кремле заявили о том, что пилотов самолёта Airbus A321 представят к государственным наградам В Кремле считают, что пилоты и бортпроводники проявили себя как настоящие герои, только благодаря их действиям десятки жизней пассажиров были …



Глава Крыма выразил восхищение мужеством пилотов «Уральских авиалиний» Сергей Аксенов на своей странице в Фейсбуке поблагодарил экипаж самолета, выполнявшего рейс по маршруту Жуковский-Симферополь, за профессионализм и мужество. «Командир …



Полиция Севастополя задержала подозреваемого в краже школьной техники В одной из школ города исчезли компьютеры, камера видеонаблюдения и оргтехника, об этом в полицию сообщила работник учебного заведения. В …

