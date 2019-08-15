Суд смягчил условия домашнего ареста Майкла Калви

15 августа 2019     21
Суд смягчил условия домашнего ареста Майкла Калви

15:46

Мосгорсуд принял решение смягчить условия домашнего ареста основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви. Об этом информирует РИА Новости.

© Агентство городских новостей «Москва»

Источник: Россия Сегодня

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Суд смягчил условия домашнего ареста Майкла Калви
Суд смягчил условия домашнего ареста Майкла Калви

15:46 Мосгорсуд принял решение смягчить условия домашнего ареста основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви. Об этом информирует РИА Новости. © …



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