15:46
Мосгорсуд принял решение смягчить условия домашнего ареста основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви. Об этом информирует РИА Новости.© Агентство городских новостей «Москва»
Источник: Россия Сегодня
15:46
Мосгорсуд принял решение смягчить условия домашнего ареста основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви. Об этом информирует РИА Новости.© Агентство городских новостей «Москва»
Источник: Россия Сегодня
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Глава Крыма восхищен мужеством и профессионализмом экипажа самолета «Уральских авиалиний»
Глава Крыма Сергей Аксёнов поблагодарил экипаж рейса Москва–Симферополь, который совершил аварийную посадку в Подмосковье, за спасение пассажиров. Об этом он написал на …
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В Кремле заявили о том, что пилотов самолёта Airbus A321 представят к государственным наградам
В Кремле считают, что пилоты и бортпроводники проявили себя как настоящие герои, только благодаря их действиям десятки жизней пассажиров были …
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Глава Крыма выразил восхищение мужеством пилотов «Уральских авиалиний»
Сергей Аксенов на своей странице в Фейсбуке поблагодарил экипаж самолета, выполнявшего рейс по маршруту Жуковский-Симферополь, за профессионализм и мужество. «Командир …
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Полиция Севастополя задержала подозреваемого в краже школьной техники
В одной из школ города исчезли компьютеры, камера видеонаблюдения и оргтехника, об этом в полицию сообщила работник учебного заведения. В …
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Суд смягчил условия домашнего ареста Майкла Калви
15:46 Мосгорсуд принял решение смягчить условия домашнего ареста основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви. Об этом информирует РИА Новости. © …