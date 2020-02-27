Супруга Бута оценила возможность его перевода из спецблока тюрьмы в США

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Жена осуждённого в США россиянина Виктора Бута Алла сообщила, что «надежды на скорый перевод Виктора из спецблока тюрьмы Мэрион обратно на обычный строгий режим пока нет».

«Для того, чтобы ситуация изменилась, Виктор должен получить ответы на запросы на обратный перевод, которые он отправил во все инстанции тюремной системы США — это будут, конечно, отказы — и с этими ответами в руках самостоятельно или через адвоката обратиться в суд», — цитирует РИА Новости Аллу Бут.

Ранее она рассказала, что его «закрыли в особом блоке, без связи».

Позднее Посольство России в США направило в Госдеп ноту с требованием смягчить тюремный режим для Виктора Бута.

Виктор Бут был задержан в Таиланде в 2008 году и экстрадирован в США, где его приговорили к 25 годам лишения свободы за то, что он якобы планировал совершить убийство американских граждан.

Источник: Россия Сегодня