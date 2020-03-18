Счётная палата выявила нарушения на более 880 млрд рублей за 2019 год

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Объём выявленных Счётной палатой России бюджетных нарушений за 2019 год на 14% превысил показатели 2018 года и составил 884,6 млрд рублей. При этом общее число нарушений снизилось почти в два раза до 4 443.

РИА Новости

Об этом говорится в опубликованном отчёте ведомства.

«884,6 млрд рублей — объём нарушений, выявленных Счётной палатой в 2019 году. Всего обнаружено 4,4 тыс. нарушения», — следует из документа.

При этом около 316,1 млрд рублей (или 36%) составляют нарушения, связанные с неправильным ведением бухгалтерского учёта или иной финансовой отчётности.

По итогам проверок 73 материала были направлены в правоохранительные органы и Генпрокуратуру, по ним возбуждено 25 уголовных дел.

Ещё по 20 материалам проводятся доследственные проверки и оперативно-розыскные мероприятия.

В сентябре сообщалось, что Счётная палата выявила нарушения на сумму 426,2 млрд рублей за 2018 год.

В январе глава Счётной палаты, бывший министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что общий объём нарушений в 2019 году составил 804 млрд рублей.

Источник: Россия Сегодня