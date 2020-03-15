США включили две российские компании в чёрный список

Бюро по промышленности и безопасности Министерства торговли США запретило американским фирмам экспортировать товары и услуги российским компаниям «Авилон» и «Техномар».

МИД Британии призвал граждан страны ограничить поездки в Испанию 07:21 МИД Великобритании рекомендовал гражданам странам странам отказаться от поездок в Испанию, в которой недавно был введён режим повышенной готовности …



США включили две российские компании в чёрный список 07:39 Бюро по промышленности и безопасности Министерства торговли США запретило американским фирмам экспортировать товары и услуги российским компаниям «Авилон» и …



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