07:39
Бюро по промышленности и безопасности Министерства торговли США запретило американским фирмам экспортировать товары и услуги российским компаниям «Авилон» и «Техномар».
Источник: Россия Сегодня
07:39
Бюро по промышленности и безопасности Министерства торговли США запретило американским фирмам экспортировать товары и услуги российским компаниям «Авилон» и «Техномар».
Источник: Россия Сегодня
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МИД Британии призвал граждан страны ограничить поездки в Испанию
07:21 МИД Великобритании рекомендовал гражданам странам странам отказаться от поездок в Испанию, в которой недавно был введён режим повышенной готовности …
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США включили две российские компании в чёрный список
07:39 Бюро по промышленности и безопасности Министерства торговли США запретило американским фирмам экспортировать товары и услуги российским компаниям «Авилон» и …
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Назван способ победить вызванный коронавирусом кризис в экономике
Снизить риски от вызванного коронавирусом экономического кризиса станет возможно, если Китай выйдет из «комы» и экономическое сотрудничество с ним восстановится. …
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Бывший одноклубник Роналду вспомнил о ночных походах португальца в «Макдоналдс»
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Пранкер испугал пассажиров метро кашлем в кровавый платок и был арестован
Жителя города Алматы в Казахстане арестовали на десять суток за розыгрыши, которые он снимал на видео. Об этом сообщили в …