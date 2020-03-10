США допустили возможность оказания помощи Турции в Сирии

10 марта 2020     11
США допустили возможность оказания помощи Турции в Сирии

16:38

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что американские власти допускают возможность оказания помощи Турции по линии НАТО в связи с ситуацией в сирийском Идлибе.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Турция в соответствии со статьей 4 устава НАТО уже обратилась к странам альянса за поддержкой и США уже работают с другими государствами-членами организации, «чтобы понять, какие возможности есть».

«Мы изучаем, что может сделать НАТО. Все варианты на столе, посмотрим, что будет дальше, что наши союзники захотят предложить и что США смогут сделать, чтобы поддержать их», — сказал спецпредставитель.

Ранее госдепартамент США заявил, что приветствует достигнутые между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом договорённости по прекращению огня в сирийской провинции Идлиб.

Источник: Россия Сегодня

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