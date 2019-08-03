США объявили о введении новых санкций против России по делу Скрипалей

07:01

RT

Госдепартамент США объявил о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом об отравлении в Британии бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Соответствующий документ опубликовала пресс-служба внешнеполитического ведомства США.

Новый пакет санкций вступит в силу через 15 дней после опубликования и будет действовать минимум в течение года.

«(Санкции включают. — RT) запрет американским банкам на участие в первичном рынке российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и на кредитование российского правительства не в рублях, а также дополнительные ограничения по лицензированию в рамках списка товаров и технологий Министерства торговли (США. — RT)», — говорится в заявлении, распространённом в Twitter Госдепа США.

Кроме того, Вашингтон будет выступать против выдачи любого кредита или финансовой помощи России международными финансовыми организациями, включая Всемирный банк и Международный валютный фонд.

Ранее в российском посольстве в Вашингтоне отметили, что США решили взять на себя функции верховного арбитра и назначить виновных без каких-либо доказательств.

Первый пакет санкций был введён Соединёнными Штатами в августе 2018 года и предусматривал ограничения, связанные в основном с продажей оружия и продукции двойного назначения.

Источник: Россия Сегодня