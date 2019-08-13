США отложили введение пошлин на некоторые товары из КНР до 15 декабря

17:49
Соединённые Штаты отложили введение пошлин в 10% на некоторые китайские товары до 15 декабря, сообщили в американском Торговом представительстве.© Global Look Press
«Продукция этой группы включает, например, сотовые телефоны, портативные компьютеры, видеоигровые консоли, некоторые игрушки, компьютерные мониторы и некоторые предметы обуви и одежды», — отметили там.
Ранее Китай временно прекратил закупать сельхозпродукцию из США, кроме того, в Пекине не исключили повышение пошлин на данную продукцию.
Этот шаг предпринят в ответ на решение Вашингтона ввести пошлины в размере 10% на товары из КНР.
13 августа Пекин и Вашингтон договорились провести переговоры по вопросам торговли в течение двух недель.
Руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов в беседе с НСНоценил возможные последствия усиления торговой войны США и Китая.
Источник: Россия Сегодня