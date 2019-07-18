США расширили санкции против Ирана

18 июля 2019     22
США расширили санкции против Ирана

Соединённые Штаты ввели санкции в отношении пяти граждан Ирана и семи иранских компании. Об этом свидетельствуют данные американского Министерства финансов.

  • © CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
  • AFP

Как отмечается, в санкционный список включены граждане Ирана Салим Борджи, Мохаммад Фахрзаде, Афсанех Карими-Адегани, Махди Наджафи и Сухайл Талби.

Ранее иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф заявил, что, снятие американских санкций с Ирана откроет возможности для переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

Также иранский президент Хасан Рухани заявил, что Соединённые Штаты провалились во всех попыткахнадавить на Иран.

Источник: Россия Сегодня

Сейчас читают:

Украина предложила России обменять Вышинского на Сенцова
Украина предложила России обменять Вышинского на Сенцова

Киев готов освободить главного редактора РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского, если российская сторона освободит осужденного украинского кинорежиссера Олега Сенцова. Об этом …


Вести Севастополь 18.07.2019
Вести Севастополь 18.07.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – Федеральная целевая программа скорректирована. Сколько денег ещё выделят Севастополю и на что они пойдут? – На …


В Севастополе пройдет фестиваль детского творчества "Добрая волна"
В Севастополе пройдет фестиваль детского творчества "Добрая волна"

22 и 23 июля в Севастопольском центре культуры и искусств состоится всероссийский фестиваль детского творчества “Добрая волна”, сообщила пресс-служба правительства …


В Китае высмеяли украинские морские учения с «рыбацкой лодкой»
В Китае высмеяли украинские морские учения с «рыбацкой лодкой»

Китайские журналисты посмеялись над кораблем Украины во время военно-морских учений «Си Бриз-2019» (Sea Breeze-2019). Об этом в четверг, 18 июля, …


В Херсонесе состоится открытие выставки «Последние Романовы»
В Херсонесе состоится открытие выставки «Последние Романовы»

Завтра, 19 июля в музее-заповеднике “Херсонес Таврический” в 16:00 состоится открытие выставки “Последние Романовы: крымские хроники”, сообщила пресс-служба музея в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты