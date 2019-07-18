США расширили санкции против Ирана

Соединённые Штаты ввели санкции в отношении пяти граждан Ирана и семи иранских компании. Об этом свидетельствуют данные американского Министерства финансов.

Как отмечается, в санкционный список включены граждане Ирана Салим Борджи, Мохаммад Фахрзаде, Афсанех Карими-Адегани, Махди Наджафи и Сухайл Талби.

Ранее иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф заявил, что, снятие американских санкций с Ирана откроет возможности для переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

Также иранский президент Хасан Рухани заявил, что Соединённые Штаты провалились во всех попыткахнадавить на Иран.