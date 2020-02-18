США уведомили Россию о санкциях против Rosneft Trading

18 февраля 2020     12
США уведомили Россию о санкциях против Rosneft Trading

18:50

США уведомили Россию о введении санкций в отношении Rosneft Trading SA («Роснефть трейдинг») и её президента Дидье Касимиро в связи с продажей нефти из Венесуэлы. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил представитель администрации США.

РИА Новости

«Я бы только добавил, что госсекретарь Помпео встречался с российским министром иностранных дел Лавровым в субботу в Мюнхене и они это обсуждали. И посол в Москве Салливан вчера (в понедельник. — RT) встречался с министром финансов Силуановым, чтобы обсудить это», — сказал он.

Ранее США объявили о введении санкций против вице-президента по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике «Роснефти» Дидье Касимиро. 

В санкционнный список по Венесуэле также было включено структурное подразделение «Роснефти» Rosneft Trading SA, председателем совета директоров которого является Касимиро.

Осенью 2019 года в «Роснефти» заявляли, что являются инвестором в нефтегазовый сектор Венесуэлы и были им задолго до введения санкций США в отношении Каракаса. 

Источник: Россия Сегодня

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