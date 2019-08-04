Сын Михаэля Шумахера впервые в карьере выиграл гонку в «Формуле-2»

14:34
Немец Мик Шумахер, сын легендарного автогонщика Михаэля Шумахера, одержал первую победу в карьере в классе «Формула-2».
20-летний спортсмен, представляющий команду «Prema Racing», занял первое место в рамках второй гонки этапа в Венгрии.
Шумахер-младший показал лучшее время в квалификации и удержал лидерство до самого финиша.
Ранее глава FIA рассказал о прогрессе в восстановлении Шумахера-старшего.
Источник: Россия Сегодня
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