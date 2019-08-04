Сын Михаэля Шумахера впервые в карьере выиграл гонку в «Формуле-2»

4 августа 2019     19
Сын Михаэля Шумахера впервые в карьере выиграл гонку в «Формуле-2»

14:34

Немец Мик Шумахер, сын легендарного автогонщика Михаэля Шумахера, одержал первую победу в карьере в классе «Формула-2».

20-летний спортсмен, представляющий команду «Prema Racing», занял первое место в рамках второй гонки этапа в Венгрии. 

Шумахер-младший показал лучшее время в квалификации и удержал лидерство до самого финиша. 

Ранее глава FIA рассказал о прогрессе в восстановлении Шумахера-старшего.

Источник: Россия Сегодня

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