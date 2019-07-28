Сёмин рассказал о состоянии получившего повреждение Живоглядова

28 июля 2019     17
Сёмин рассказал о состоянии получившего повреждение Живоглядова

22:00

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о состоянии Дмитрия Живоглядова получившего повреждение в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.

© Виталий Белоусов РИА Новости

«Думаю, всё будет нормально. Столкновение серьёзное было, наверное, ушиб. Но нам нужно было усиливать атаку, мы в принципе и планировали Фёдора Смолова выпускать, а Владислава Игнатьева вернуть в оборону», — заявил Сёмин на пресс-конференции.

25-летний Живоглядов получил повреждения в борьбе с соперником, и держать за плечо покинул поле на 56-й минуте.

«Локомотив» на выезде проиграл ЦСКА со счётом 0:1. Единственный мяч был забит с пенальти, назначенного после использования VAR.

Ранее Сёмин заявил, что «Локомотиву» не хватило удачи в матче с ЦСКА.

Источник: Россия Сегодня

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