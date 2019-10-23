Сёмин рассказал, о чём говорил с Роналду после матча Лиги чемпионов

01:05

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, о чём говорил с форвардом туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду после матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

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«Криштиану сказал, что мы могли бы побольше раскрыться. Но если бы мы раскрылись, было бы ещё сложнее», — приводит слова Сёмина пресс-служба клуба.

«Локомотив» на выезде уступил «Ювентусу» со счётом 1:2. В четвёртом туре команды встретятся в Москве на «РЖД Арене». Игра пройдёт 6 ноября.

Ранее Сёмин рассказал, что «Локомотив» приобрёл в матче с «Ювентусом».

Источник: Россия Сегодня