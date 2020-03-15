С крыши московской больницы для зараженных коронавирусом упал медработник

15 марта 2020     17
С крыши московской больницы для зараженных коронавирусом упал медработник

С крыши московской больницы №40 в Коммунарке, где содержатся россияне с подозрением на коронавирус, упал медработник. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в воскресенье, 15 марта. Медработник поднялся на крышу, чтобы покурить, но поскользнулся на наледи и упал вниз. Пострадавший выжил в результате падения с высоты. Его госпитализировали.

По состоянию на 15 марта из больницы в Коммунарке выписаны более 50 человек, контактировавших с зараженными коронавирусом или имевших симптомы ОРВИ. Главный врач медицинского комплекса Денис Проценко сообщил, что в нем остаются 312 пациентов, из них 17 квалифицированы как положительные. Он отметил, что нет ни одного пациента в критическом состоянии, есть один больной с улучшением, находится в отделении реанимации.

В России 14 марта зарегистрировали еще 14 случаев коронавируса — число зараженных россиян выросло до 59 человек. Выздоровели и выписаны два гражданина Китая, один гражданин России. Кроме того, выписаны россияне, эвакуированные с японского лайнера Diamond Princess.

По последним данным, в мире зафиксировано более 156 тысяч случаев заражения коронавирусом. В первую десятку стран по количеству заболевших включены пять европейских государств: Италия, Испания, Германия, Франция и не входящая в ЕС Швейцария.

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Источник: Лента.Ру

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