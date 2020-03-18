С плакатов о голосовании по Конституции убрали дату

18 марта 2020     14
С плакатов о голосовании по Конституции убрали дату

Федеральный центр дал указание регионам не использовать дату на продукции, которая предназначена для информирования граждан о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к руководству одного из регионов.

Отмечается, что все плакаты, включая ситилайты, растяжки и билборды с датой 22 апреля не вывешиваются, а убираются на склад.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что при выборе даты голосования по поправкам в Конституцию на первом плане будет жизнь и здоровье россиян. «Если эпидемиологическая обстановка позволит, будем проводить это всероссийское голосование, если нет — то немного подвинем», — сказал он.

17 марта российский лидер подписал указ о проведении 22 апреля всероссийского голосования по поправкам к Конституции. Согласно документу, на голосование будет вынесен один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?»

Закон о поправках к Конституции ранее был поддержан Конституционным судом, одобрен Госдумой, Советом Федерации и региональными парламентами. В документе более 400 пунктов, например, о расширении полномочий парламента, упоминании бога в Основном законе, запрете на гей-браки.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

С плакатов о голосовании по Конституции убрали дату
С плакатов о голосовании по Конституции убрали дату

Федеральный центр дал указание регионам не использовать дату на продукции, которая предназначена для информирования граждан о проведении общероссийского голосования по …


США перестали выдавать визы в большинстве стран из-за коронавируса
США перестали выдавать визы в большинстве стран из-за коронавируса

США перестали выдавать визы в большинстве стран из-за коронавируса. Об этом сообщил Госдепартамент Соединенных Штатов в Twitter. «Эти услуги возобновятся …


ФАС прокомментировала удивление Путина росту цен на бензин
ФАС прокомментировала удивление Путина росту цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прокомментировала удивление президента России Владимира Путина росту цен на бензин в стране. Представитель ведомства ответил на …


Пушилин анонсировал закрытие границ с Украиной из-за коронавируса
Пушилин анонсировал закрытие границ с Украиной из-за коронавируса

Самопровозглашенная Донецкая Народная Республика (ДНР) закрывает границу с Украиной с полуночи 21 марта из-за коронавируса. Об этом говорится в сообщении, …


Мишустин назначил Олега Качанова заместителем главы Минкомсвязи
Мишустин назначил Олега Качанова заместителем главы Минкомсвязи

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Олега Качанова на должность заместителя главы Минкомсвязи. Об этом 18 марта сообщило «РИА Новости» со …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты