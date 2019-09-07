Тайсумов проиграл Феррейре на UFC 242

21:38

В поединке основного карда турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 242 российский боец смешанных единоборств Майрбек Тайсумов проиграл бразильцу Диего Феррейре.

@ufc Twitter

Бой прошёл всю регламентированную дистанцию с преимуществом бразильского спортсмена. По итогам судейских записок Феррейра одержал победу со счётом 29:28, 29:27 и 29:27.

Главный поединок вечера состоится в 23:00 мск. В нём сойдутся действующий чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и обладатель временного титула Дастин Порье.

RT будет вести текстовую и видеотрансляцию боя за звание чемпиона UFC в лёгком весе между Нурмагомедовым и Порье.

Ранее сообщалось, что Порье прибыл на бой с Нурмагомедовым

Источник: Россия Сегодня