«Так можно привязаться к любой федерации»: конгресс IAAF поддержал решение продлить срок отстранения ВФЛА

Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) поддержал решение совета организации о продлении отстранения Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Таким образом, российские спортсмены не смогут выступить под своим флагом на стартующем 27 сентября чемпионате мира в Катаре. Заслуженный мастер спорта Ольга Богословская призвала ВФЛА бороться за свои права.

«Регресс всей российской лёгкой атлетики»

Срок отстранения Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) продлён на неопределённый срок. Об этом стало известно по итогам очередного заседания конгресса Международной ассоциации легкоатлетических федераций, которое состоялось 25 сентября в Дохе.

Право голоса по вопросу статуса ВФЛА имели 190 национальных федераций, при этом 17 из них по разным причинам не приняли участие в определении решения. В результате, лишь 30 организаций выступили против продления срока отстранения. Всероссийскую федерацию поддержали Алжир, Аруба, Бангладеш, Вьетнам, Гамбия, Египет, Замбия, Иордания, Камерун, Киргизия, Кот-д’Ивуар, Ливан, Ливия, Макао, Малави, Малайзия, Мексика, Науру, Нигер, Никарагуа, Палестина, Самоа, Санта Лусия, Северная Македония, Судан, Тринидад и Тобаго, Турция, Хорватия, Экваториальная Гвинея и Южный Судан.

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Уже 27 сентября в Катаре стартует 17-й чемпионат мира по лёгкой атлетике, в связи с чем международной организации было важно разобраться со статусом ВФЛА. Из-за продления отстранения российские атлеты не смогут выступать на соревнованиях с российским триколором. Они будут состязаться под нейтральным флагом. Кроме того, представители России по-прежнему не могут занимать посты в органах IAAF.

«Совет единогласно принял решение, что ВФЛА на данный момент не может быть восстановлена в правах», — заявил глава рабочей группы IAAF по восстановлению Руне Андерсен.

Вердикт международной организации прокомментировал президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Дмитрий Шляхтин, который в настоящий момент также находится в Катаре. Функционер не привёл аргументов за восстановление организации, зато рассказал о том ущербе, который получила отечественная лёгкая атлетика за последнее время.

«В России за эти четыре года не было ни одного международного соревнования, хотя мы постарались увеличить количество своих внутренних стартов. Всё также проводятся турниры «Русская зима», Мемориал братьев Знаменских и другие, но отсутствие ваших представителей приводит к падению интереса к ним у болельщиков, что уже отрицательно влияет на лёгкую атлетику. Мы в России потеряли 17 тыс. спортсменов молодёжного и подросткового возрастов», — сказал Шляхтин.

По его словам, отстранение ВФЛА вызвало отток тренеров из лёгкой атлетики в другие виды спорта, а также снижение популярности среди детей и подростков.

«У родителей на слуху только допинговые страшилки… Конечно, отдавать ребёнка в такой вид спорта никто не хочет. Хотел бы проинформировать вас и о другой негативной стороне столь длительного коллективного наказания. В дальнейшем это необходимо учитывать при применении подобных санкций к другим федерациям. Мы все здесь понимаем, что санкции ударили не только по виновникам нарушений, они привели к регрессу всей российской лёгкой атлетики», — отметил глава федерации.

Кроме того, по его словам, дисквалификация серьёзно ударила по финансовой стабильности ВФЛА, которая с трудом способна выполнять свои обязательства, в том числе и «возмещать все затраты IAAF».

«На сегодняшний день нами оплачены все счета и выплачено в IAAF около $3,4 миллиона», — заявил Шляхтин.

При этом он обратил внимание, что Всероссийская федерация лёгкой атлетики совместно с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) ведёт работу по проверке на запрещённые препараты. В качестве аргумента он привёл цифры, согласно которым за 2019 год было взято 2533 пробы, 70% из которых — во внесоревновательный период.

«Сейчас в пуле тестирования РУСАДА стоят 457 спортсменов, в пуле IAAF — восемь», — заключил глава ВФЛА.

Стоит отметить, что IAAF вынесла вердикт, принимая во внимание ситуацию вокруг РУСАДА. Так, на днях стало известно о том, что в отношении российского агентства начата процедура лишения статуса соответствия в связи с тем, что в базе данных московской антидопинговой лаборатории были обнаружены некоторые разночтения с системой LIMS. Организация получила три недели на объяснения, после чего отечественный спорт рискует вновь оказаться в тяжёлом положении.

В данной ситуации было наивно полагать, что IAAF решит восстановить ВФЛА и допустить российских спортсменов до выступления на чемпионате мира в Катаре под своим флагом. Особенно с учётом того факта, что международная ассоциация продолжала упрямо продлевать отстранение российской федерации, даже когда РУСАДА и ОКР уже были возвращены в спортивную «семью».

Примечательно, что, если в самой федерации довольно спокойно отнеслись к очередному отстранению, то среди спортсменов начинают вовсю кипеть страсти. Так, сразу несколько легкоатлетов выступили с критикой в адрес ВФЛА и РУСАДА.

«Решение не восстанавливать ВФЛА было абсолютно предсказуемым. Всё идёт по одному и тому же сценарию. Как только подходит время к рассмотрению, обязательно что-то всплывает. И меня это вообще не удивляет. Зачем мы нужны там, если мы не нужны здесь», — написал на своей странице в Instagram чемпион мира в прыжках в длину Александр Меньков.

По его словам, в родной стране к российским спортсменам относятся, как к «списанному материалу».

«Есть несколько человек, которые могут выступать, и хорошо. И так сойдёт. А остальные пусть сидят и помалкивают. Россия большая, вырастим новых. Вот она правда. И пока во главе федерации будут стоять люди, ставящие на первое место свои интересы, а не спортсменов и страны, так и будет продолжаться этот позор», — заключил атлет.

Российский толкатель ядра Максим Афонин, выступавший на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Берлине в 2018 году под нейтральным флагом Reuters © Kai Pfaffenbach

Позднее в социальных сетях разгорелся конфликт между Марией Ласицкене и Сергеем Шубенковым. Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту неоднократно критиковала ВФЛА и РУСАДА, а после решения об очередном отстранении вновь жёстко заявила о своей позиции.

«Если вновь отстранят РУСАДА, мы уедем тренироваться за пределы России, чтобы быть доступными для международных допинг-офицеров. Нахожусь в международном пуле тестирования IAAF, так что это может помочь. Мы уже не те, что были перед Олимпиадой в Рио. Теперь мы будем до конца отстаивать своё право выступить на Играх. Ни в какие коллективные иски мы больше не подпишемся», — написала Ласицкене в Instagram.

По её словам, риск пропустить летнюю Олимпиаду 2020 года в Токио очень велик, но она намерена сражаться за возможность выступить на главном старте четырёхлетия.

«Если потребуется пойти в CAS, сделаю это и буду бороться там именно за себя. Пропускать вторую подряд Олимпиаду из-за каких-то непонятных людей, которые не могут честно выполнять свою работу, я не намерена. Невосстановление ВФЛА не особо и комментировать хочется. Скажу лишь одно: заложники ситуации — это спортсмены, а не руководство ВФЛА, как пытается представить господин Шляхтин», — заключила Ласицкене.

Данное заявление спортсменки не совсем понравилось её коллеге Шубенкову. Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами выразил недоумение из-за слов Ласицкене о намерении готовиться за рубежом.

«А в России ты недоступна для международного контроля, что ли?» — написал Шубенков.

Однако Ласицкене напомнила своему коллеге о событиях, которые предшествовали Олимпийским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро.

«Мы были в пуле IAAF, были доступны на территории РФ. И никуда не поехали. Как думаешь, что случится сейчас при точно такой же ситуации?» — ответила спортсменка.

«ВФЛА должна бороться за свои права»

Заслуженный мастер спорта России Ольга Богословская в разговоре с RT призналась, что решение IAAF в отношении ВФЛА не стало для неё сюрпризом.

— Учитывая всё произошедшее в последнее время и особенно ситуацию с РУСАДА, можно сказать, что это было логичное и ожидаемое решение.

— В данном процессе всероссийская федерация занимает правильную позицию?

— Мне кажется, что ВФЛА должна что-то делать и бороться за свои права. Ведь в качестве причин отказа в восстановлении значатся ситуация вокруг РУСАДА, а также несоответствия между базой LIMS и данными московской антидопинговой лаборатории. При этом стоит отметить, что Всероссийская федерация лёгкой атлетики не имеет к этому никакого отношения.

— При этом есть ещё незаконченное разбирательство по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко…

— Безусловно, но смешно считать это поводом для продления дисквалификации. Он должен рассматриваться в индивидуальном порядке. Достаточно вспомнить пример Джастина Гэтлина, который на протяжении двух лет в суде оспаривал своё отстранение за допинг. Но это же не повлияло на статус американской федерации.

— Какие ещё претензии есть у IAAF?

— С большой натяжкой можно упомянуть обвинения в том, что в России продолжают работать пожизненно отстранённые тренеры. Хотя это не соответствует действительности, ведь все они были уволены. Так можно привязаться к любой федерации.

— В данной ситуации главными жертвами остаются спортсмены. Можно ли назвать верным решение Ласицкене проводить тренировки за пределами России?

— До этого я не поддерживала позицию Маши. Иногда она делала заявления, детально не понимая, как идёт этот процесс. Сейчас она пытается обезопасить своё участие на Олимпиаде. Если РУСАДА лишат статуса соответствия, то проведение тренировок за рубежом может быть логичным шагом.

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— Почему?

— Она будет находится в юрисдикции другой страны, следовательно, к ней будут приходить допинг-офицеры этого государства. Думаю, это логично.

— При этом Шубенков считает, что международные допинг-офицеры смогут осуществлять свою работу и на территории России.

— Это та ситуация, когда и Маша, и Серёжа правы. Все спортсмены находятся в пуле тестирования и могут проходить данную процедуру в России. Тем не менее, все видят пример Дарьи Клишиной и не могут не обращать на него внимания. Правда, там дело было не только в спортивной составляющей, но и в рекламных контрактах.

— Следовательно, к решению Ласицкене надо относится спокойно?

— Она же не сказала, что собирается сменить гражданство и выступать за другую страну. Это было бы непродуктивно. Какая разница — слушать гимн IAAF или какого-то другого государства.

Источник: Россия Сегодня