Танкист-инструктор погиб на полигоне в Забайкальском крае

09:55

Военный инструктор погиб в результате несчастного случая во время проведения учебного занятия на танках на одном из полигонов Забайкальского края, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

РИА Новости

Отмечается, что инцидент произошёл 30 августа. Во время плановых занятий один из танков заглох под водой.

«Обучаемый механик-водитель смог успешно покинуть боевую машину, проводящий занятие опытный контрактник-инструктор до конца боролся за живучесть танка и погиб», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Обстоятельства произошедшего устанавливает окружная военная комиссия совместно с правоохранительными органами.

В конце июня в Крыму двое десантников после прыжка с парашютом приземлились на воду и погибли. Инцидент произошёл в ходе выполнения учебно-тренировочных прыжков с парашютом на полигоне Старый Крым.

Источник: Россия Сегодня