Танковый биатлон в рамках Армейских игр — 2019

На подмосковном полигоне Алабино в рамках Армейских международных игр — 2019 проходит танковый биатлон. В состязании участвуют команды из Казахстана, Сирии, Монголии и Венесуэлы. RT ведёт прямую трансляцию.

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