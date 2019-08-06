Танковый биатлон в рамках Армейских игр — 2019

6 августа 2019     18
Танковый биатлон в рамках Армейских игр — 2019

13:15

RT

На подмосковном полигоне Алабино в рамках Армейских международных игр — 2019 проходит танковый биатлон. В состязании участвуют команды из Казахстана, Сирии, Монголии и Венесуэлы. RT ведёт прямую трансляцию.

Источник: Россия Сегодня

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