Танковый биатлон в рамках Армейских игр — 2019

13:15
RT
На подмосковном полигоне Алабино в рамках Армейских международных игр — 2019 проходит танковый биатлон. В состязании участвуют команды из Казахстана, Сирии, Монголии и Венесуэлы. RT ведёт прямую трансляцию.
Источник: Россия Сегодня
13:15
RT
На подмосковном полигоне Алабино в рамках Армейских международных игр — 2019 проходит танковый биатлон. В состязании участвуют команды из Казахстана, Сирии, Монголии и Венесуэлы. RT ведёт прямую трансляцию.
Источник: Россия Сегодня
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Вести Севастополь 6.08.2019. Выпуск 11:25
Главные темы выпуска: – Беспечность или переоценка собственных сил? В Севастополе расследуют причины гибели двух спортсменок в бухте Круглой. – …
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Роспотребнадзор закрыл шесть пляжей в Алуште и два в Феодосии
Вода в этих местах не соответствует санитарным нормам. В настоящий момент там установили таблички, что купаться запрещено. Это пляж «Полькин» в …
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Сегодня музей-заповедник Севастополя отмечает день рождения
6 августа 2019 года исполняется 59 лет со дня основания Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Севастопольский военно-исторический музей-заповедник». Эта дата …
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Пропавшего в Чёрном море 2 месяца назад дайвера видели в центре Симферополя (ВИДЕО)
Появилась надежда, что 46-летний дайвер из Екатеринбурга Дмитрий Осипов, пропавший в Чёрном море ещё 13 июня, может быть жив. Его …
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Артисты из Казани покажут в Крыму спектакль «Алые паруса. Исповедь Ассоль»
Он пройдет 9 августа в 17:00 в Феодосийском литературно-мемориальном музее Александра Грина. Вход свободный, но зрителей младше 14 лет не …