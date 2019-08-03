Тарасенко привезёт Кубок Стэнли в Новосибирск 19 августа

3 августа 2019     14
Тарасенко привезёт Кубок Стэнли в Новосибирск 19 августа

16:58

Стало известно, когда российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» привезёт в родной Новосибирск Кубок Стэнли.

Как сообщает пресс-служба клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь», трофей будет доставлен в город 19 августа.

Кубок будет выставлен в ледовом дворце спорта «Сибирь».

Тарасенко стал обладателем Кубка Стэнли сезона-2018/19 вместе с «Сент-Луисом», выиграв финальную серию у «Бостон Брюинз» — 4:3.

Ранее «Сент-Луис» подписал контракт новичка с российским хоккеистом Никитой Александровым.

Источник: Россия Сегодня

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