Тарасов: постараюсь в следующий раз быть аккуратнее в своих шутках

13 февраля 2020     9
Тарасов: постараюсь в следующий раз быть аккуратнее в своих шутках

19:08

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов извинился за свою шутку о коронавирусе в социальных сетях.

РИА Новости

«Я хотел бы извиниться перед всеми, кого могла задеть или обидеть моя шутка. Признаю, что она была не совсем удачной с учётом обстановки во всем мире и ситуации вокруг данного вируса. Я ни в коем случае не считаю, что эта болезнь может быть хоть как-то связана с национальностью или расой — такой стереотип абсолютно неправильный. Я от всей души желаю скорейшего выздоровления всем и надеюсь, что скоро коронавирус сойдёт на нет. Постараюсь в следующий раз быть аккуратнее в своих шутках», — цитирует Тарасова «Чемпионат».

Футболист, в настоящее время пребывающий в расположении казанского «Рубина», выложил в социальные сети фото с парикмахером азиатской внешности и подписью «коронавирус».

Ранее сообщалось, что РФС примет обращение относительно шутки Тарасова про коронавирус.

Источник: Россия Сегодня

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