Тарасов: удовлетворён решением РФС

21:49

Футболист Дмитрий Тарасов прокомментировал решение палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) относительно своих финансовых претензий к «Локомотиву».

РИА Новости

«Состоялось заседание, продлилось три часа, завершилось оно моей победой. Спасибо всем, кто там собрался, чтобы восторжествовала справедливость. К «Локомотиву» не имею претензий, решением палаты по разрешению споров удовлетворён», — заявил Тарасов «Чемпионату».

Футболист получил травму в матче последнего тура прошлого чемпионата. Впоследствии Тарасов был прооперирован в итальянской клинике, однако «Локомотив» отказался компенсировать издержки на лечение игрока.

Ранее палата по разрешению споров РФС удовлетворила требования Тарасова к «Локомотиву»

Источник: Россия Сегодня