Тедеско считает, что «Спартак» не заслужил победу в матче с «Арсеналом»

4 ноября 2019     17
Тедеско считает, что «Спартак» не заслужил победу в матче с «Арсеналом»

21:44

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поражение от тульского «Арсенала» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

РИА Новости

«Сегодня мы не заслужили победу из-за первого тайма. Мы недостаточно хорошо играли как без мяча, так и с мячом», — сказал специалист на послематчевой пресс-конференции.

Он отметил, что игрокам «Арсенала» удавалось сохранять мяч под своим контролем в первой половине игры. По его мнению, его команда слишком легко пропустила мяч.

«Второй тайм получился лучше, но соперник сыграл грамотно, сбил наш ритм», — сказал Тедеско.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершился со счётом 0:1.

Ранее экс-арбитр Сергей Хусаинов заявил, что форварда «Арсенала» Евгения Луценко должны были удалять в матче со «Спартаком».

Источник: Россия Сегодня

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