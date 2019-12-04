Тело мужчины нашли под завалами дома после ЧП под Белгородом

В результате произошедшего оказались разрушены четыре этажа здания . В прокуратуре сообщали о шести пострадавших.

3 декабря в посёлке Яковлево произошёл хлопок бытового газа и обрушение стены в четырёхэтажном жилом доме.

Сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины по завалами дома на улице Шаландина в посёлке Яковлево Белгородской области, где произошёл взрыв бытового газа. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Главного управления МЧС по региону.

Пользователей соцсетей возмутил пони в салоне самолета Фотография пони, летевшего в салоне самолета американской авиакомпании, вызвала дискуссию пользователей соцсетей, сообщает The Express. В подписи к снимку объяснялось, …



Тело мужчины нашли под завалами дома после ЧП под Белгородом 00:20 RT Сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины по завалами дома на улице Шаландина в посёлке Яковлево Белгородской области, где произошёл …



Заболеваемость ОРВИ в Севастополе выросла на 16% В Севастополе на 16,4% повысилась заболеваемость острыми респираторными инфекциями. По информации регионального Роспотребнадзора за прошедшую неделю в городе заболело 1877 …



Момент обрушения дома после взрыва в российском городе попал на видео Пятый канал В сети появилось видео с обрушением части дома под Белгородом после взрыва газа. Кадры публикует Пятый канал. Источник: …

