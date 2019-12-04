Тело мужчины нашли под завалами дома после ЧП под Белгородом

4 декабря 2019     15
Тело мужчины нашли под завалами дома после ЧП под Белгородом

00:20

RT

Сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины по завалами дома на улице Шаландина в посёлке Яковлево Белгородской области, где произошёл взрыв бытового газа. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Главного управления МЧС по региону. 

vk.com © belinter

«Буквально только что поступила информация, что нашли. К сожалению, мужчина погиб», — заявила она.

3 декабря в посёлке Яковлево произошёл хлопок бытового газа и обрушение стены в четырёхэтажном жилом доме.

В результате произошедшего оказались разрушены четыре этажа здания. В прокуратуре сообщали о шести пострадавших.

‘ + ‘ ‘ + ‘

‘ ); (function(E,n,G,A,g,Y,a){E[‘EngageyaObject’]=g;E[g]=E[g]||function(){ (E[g].q=E[g].q||[]).push(arguments)},E[g].l=1*new Date();Y=n.createElement(G), a=n.getElementsByTagName(G)[0];Y.async=1;Y.src=A;a.parentNode.insertBefore(Y,a)})(window,document,’script’,’//widget.engageya.com/engageya_loader.js’,’__engWidget’); __engWidget(‘createWidget’,{wwei:’ENGAGEYA_WIDGET_96960′,pubid:170734,webid:140312,wid:96960}); __engWidget(‘createWidget’,{wwei:’ENGAGEYA_WIDGET_117865′,pubid:170734,webid:140312,wid:117865}); } else { // $(‘#widget-body’).append(”) // awaitYaads(function () { // (yaads = window.yaads || []).push({ // id: “294594-1”, // render: “#id-294594-1″ // }); // }); $(‘#widget-body’).append(”); window.relapTasks = window.relapTasks || []; window.relapTasks.push(function(api) {api.addWidgets();}); } }); }); Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Пользователей соцсетей возмутил пони в салоне самолета
Пользователей соцсетей возмутил пони в салоне самолета

Фотография пони, летевшего в салоне самолета американской авиакомпании, вызвала дискуссию пользователей соцсетей, сообщает The Express. В подписи к снимку объяснялось, …


Тело мужчины нашли под завалами дома после ЧП под Белгородом
Тело мужчины нашли под завалами дома после ЧП под Белгородом

00:20 RT Сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины по завалами дома на улице Шаландина в посёлке Яковлево Белгородской области, где произошёл …


Заболеваемость ОРВИ в Севастополе выросла на 16%
Заболеваемость ОРВИ в Севастополе выросла на 16%

В Севастополе на 16,4% повысилась заболеваемость острыми респираторными инфекциями. По информации регионального Роспотребнадзора за прошедшую неделю в городе заболело 1877 …


Момент обрушения дома после взрыва в российском городе попал на видео
Момент обрушения дома после взрыва в российском городе попал на видео

Пятый канал В сети появилось видео с обрушением части дома под Белгородом после взрыва газа. Кадры публикует Пятый канал. Источник: …


Севастопольские росгвардейцы приняли участие в учениях по антитеррору
Севастопольские росгвардейцы приняли участие в учениях по антитеррору

В Севастополе прошли межведомственные учения по отработке взаимодействия при террористических угрозах. «Отработали чётко и слаженно. В ходе проведения учения всеми …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты