Теннисистка Шарапова завершила карьеру

16:15

Бывшая первая ракетка мира, россиянка Мария Шарапова завершила профессиональную карьеру.

© AFP7/ZUMAPRESS.com globallookpress.com

Об этом спортменка написала в своей авторской колонке журнала Vanity Fair.

32-летняя россиянка является победительницей пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде, а также 39 турниров WTA, 36 из которых — в одиночном разряде. В её активе также победа на Итоговом турнире WTA 2004 года.

В составе сборной России она выиграла Кубок Федерации 2008 года, а также стала серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года.

Шарапова отбыла 15-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, после которой, в 2017 году, вернулась на корт, после которой сумела выиграть лишь один турнир.

Ранее сообщалось, что Шарапова опустилась на 371-е место рейтинга WTA.

Источник: Россия Сегодня