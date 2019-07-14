Теннисисты Сизикова и Гахов завоевали золото Универсиады — 2019 в миксте

Россияне Яна Сизикова и Иван Гахов заняли первое место в соревнованиях по теннису среди смешанных пар на летней Универсиаде 2019 года в итальянском Неаполе.

В финальном матче, который продолжался 2 часа 7 минут, российский дуэт в трёх сетах одержал победу над чехами Домиником Келловски и Анастасией Зарицкой со счётом 4:6, 6:2, 10:8.

Бронзовые награды завоевали представители Китая Цююй Е и Хао Ву а также французы Алис Робе и Ронан Жонкур.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу проиграла Италии в матче за бронзу Универсиады-2019.