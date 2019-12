Тесты для США: зачем в КНДР заявляют о проведении новых испытаний

Северокорейское агентство ЦТАК сообщило о новом испытании на полигоне Сохэ. Что именно тестировалось, не уточняется, однако отмечается, что разработки КНДР помогут поднять на новый уровень «потенциал стратегического ядерного сдерживания» республики. По мнению экспертов, таким образом Пхеньян напоминает Вашингтону, что тот не предпринимает никаких шагов в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова. Аналитики напомнили, что северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил о готовности «подождать» изменений в подходе к двусторонним отношениям со стороны США, но лишь до конца 2019 года. Специалисты считают, что КНДР придётся предпринять какие-то шаги, если Вашингтон не согласится пойти на уступки.

КНДР провела очередное испытание на космодроме Сохэ. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК) со ссылкой на Академию оборонных наук республики.

«Наши учёные оборонных наук удостоились огромной чести получить горячие поздравления от Центрального комитета партии. Результаты в оборонном деле, которых мы достигаем один за другим в последнее время, будут применены, чтобы поднять ещё на один уровень надёжный потенциал стратегического ядерного сдерживания КНДР», — сообщает северокорейское агентство.

Ким Чен Ын во время визита на полигон Сохэ. Reuters © KCNA

При этом в заявлении не уточняется, о какой именно разработке идёт речь.

Космодром Сохэ расположен в западных районах КНДР, в окрестностях населённого пункта Тончханни. По информации СМИ, на космодроме установлен стенд для испытания ракетных двигателей, а также оборудована площадка для ракетных пусков.

В июле 2018 года Пхеньян сообщал о частичном демонтаже космодрома в рамках курса на денуклеаризацию Корейского полуострова, однако вскоре эти работы были приостановлены.

9 декабря 2019 года постпред КНДР в ООН Ким Сон заявил, что тема ядерного разоружения, которая обсуждалась в ходе переговоров Пхеньяна и Вашингтона, потеряла актуальность для Северной Кореи.

«Сейчас у нас нет необходимости в проведении продолжительных переговоров с США, денуклеаризация больше не входит в список тем для обсуждения», — сказал Ким Сон.

В тот же день ЦТАК опубликовало сообщение представителя Академии национальной обороны КНДР, в котором говорилось об «очень значительном испытании», проведённом на космодроме Сохэ 7 декабря. Деталей не было, уточнялось лишь, что результат испытания «будет оказывать ключевое воздействие на очередное изменение стратегического статуса» республики.

Незадолго до этого сообщения замглавы северокорейского МИД Ли Тхэ Сон заявил, что у Пхеньяна есть «рождественский подарок» для США, но каким он будет — зависит от Вашингтона. По его словам, разрекламированный американской стороной диалог нужен ей лишь для использования во внутриполитических целях.

Это не единственный выпад Пхеньяна в адрес Вашингтона за последнее время. 10 декабря председатель Комитета КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе Ким Ён Чхоль раскритиковал Дональда Трампа, назвав его «сумасбродным стариком».

Ранее американский лидер говорил журналистам, что у него «прекрасные отношения» с Ким Чен Ыном, но со стороны Северной Кореи есть «определённая враждебность». Позднее же он написал в Twitter, что северокорейский лидер может «потерять всё», если будет действовать враждебно.

Kim Jong Un is too smart and has far too much to lose, everything actually, if he acts in a hostile way. He signed a strong Denuclearization Agreement with me in Singapore. He does not want to void his special relationship with the President of the United States or interfere…. https://t.co/THfOjfB2uE

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 декабря 2019 г.