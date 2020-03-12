Техкомитет ОПЕК+ может пройти в режиме селектора из-за коронавируса

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Технический комитет экспертов стран соглашения о снижении добычи нефти ОПЕК+ может пройти в режиме селектора из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев.
«Был запланирован на 18 марта технический комитет ОПЕК+, на сегодняшний день ещё планируется, рассматривается проведение, но вместе с тем планируется проведение в режиме селектора, через телесвязь», — цитирует РИА Новости Ногаева.
Ранее сообщалось, что представители России примут участие в заседании технического комитета ОПЕК+, которое должно пройти в марте.
Источник: Россия Сегодня