Тищенко впервые защитил интерконтинентальный титул WBO, победив Акбербаева

20:20
Россиянин Евгений Тищенко защитил титул интерконтинентального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжёлом весе одержав победу над представителем казахстана Ису Акбербаевым.© Пресс-служба RCC Boxing Promotions
Поединок завершился техническим нокаутом в шестом раунде — 36-летний казахстанский боксёр отказался от продолжения боя.
Таким образом 28-летний россиянин провёл первую успешную защиту титула, завоёванного летом 2019 года. Теперь в его послужном списке шесть побед и ни одного поражения.
Для Акбербаева это поражение стало первым в карьере, при 20 победах.
Ранее сообщалось, что Ковалёв с четвёртой попытки прошёл взвешивание перед боем с Альваресом.
Источник: Россия Сегодня