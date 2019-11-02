Тищенко впервые защитил интерконтинентальный титул WBO, победив Акбербаева

20:20

Россиянин Евгений Тищенко защитил титул интерконтинентального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжёлом весе одержав победу над представителем казахстана Ису Акбербаевым.

© Пресс-служба RCC Boxing Promotions

Поединок завершился техническим нокаутом в шестом раунде — 36-летний казахстанский боксёр отказался от продолжения боя.

Таким образом 28-летний россиянин провёл первую успешную защиту титула, завоёванного летом 2019 года. Теперь в его послужном списке шесть побед и ни одного поражения.

Для Акбербаева это поражение стало первым в карьере, при 20 победах.

Ранее сообщалось, что Ковалёв с четвёртой попытки прошёл взвешивание перед боем с Альваресом.

Источник: Россия Сегодня