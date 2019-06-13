«Точки над «ё»: в Петербурге мать и сына не признают родственниками из-за разницы в написании фамилий

Не родственники

Между тем в России Ольга Артёмова вышла замуж, получила вид на жительство. Уже через полгода женщина будет подавать документы на оформление гражданства. Получение российского паспорта Ольгой позволило бы Георгию также претендовать на получение гражданства по программе для носителей русского языка. Для участия в программе требуется быть совершеннолетним, владеть языком и иметь близкого родственника по восходящей линии с гражданством РФ или СССР.

Артёмовы собрали все документы и обратились в управление по вопросам миграции МВД по Санкт-Петербургу. Однако там им заявили, что Георгий якобы не родной сын Ольги и участвовать в программе из-за этого не может.

Альтернативы нет

Сейчас Георгий заканчивает училище и будет поступать в консерваторию им. Римского-Корсакова. Если с первого раза ему это сделать не удастся, то у молодого человека больше не будет законных оснований для пребывания в России. После этого Георгий должен быть депортирован на родину.

Парень рассматривал альтернативные варианты получения российского подданства. К примеру, по его словам, он мог бы жениться на гражданке РФ (девушка у него сейчас есть), но тогда ему всё равно придётся ехать на Украину, чтобы получить справку о том, что он не был женат ранее.

Поэтому, по словам Георгия, вариант с программой для носителей русского языка на данный момент остаётся единственным доступным для него путём получения российского гражданства.

«Мне очень нравится в Питере, — рассказал RT Георгий.— Классный город, много музыкантов, высокая конкуренция и хорошие перспективы для роста. Я мечтаю попасть в Мариинку после консерватории. Здесь у меня уже много друзей, девушка, не хотелось бы сейчас покидать Россию».

В управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу RT ответили, что 8 мая 2019 года к ним поступило обращение от Георгия Артёмова по вопросу получения гражданства.

Ведомство смогло установить, что он с 2015 года неоднократно находился на миграционном учёте на время обучения в образовательном учреждении и сейчас стоит на учёте по национальному паспорту. 16 мая 2019 в рамках рассмотрения его заявления Артёмов был приглашён в управление на приём. Георгий был опрошен и предоставил необходимые документы.

«К сожалению, предоставленные документы не дали основания для принятия положительного решения. Причины решения были гражданину объяснены, а также были даны рекомендации по дальнейшим действиям»,— говорится в ответе ведомства.

Ольга Артёмова считает возникшую ситуацию абсурдной. Она будет пытаться доказать своё родство с сыном через суд.

«Множество людей с опечатками в документах и ничего, — рассказала Артёмова. — У меня у папы, к примеру, в графе «национальность» стояла «русская», и проблем у него не было никаких. Ему тогда предлагали исправить, но он отшучивался, говорил: «Это теперь моё. Буду в женские бани ходить». Но нам сейчас на самом деле не до шуток. Мы будем пытаться через суд доказать своё родство».

RT продолжит следить за развитием ситуации.

Источник: Россия Сегодня