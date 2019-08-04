«Трагический день в истории штата»: при стрельбе в торговом центре в Техасе погибли 20 человек

08:01

Георгий Мосалов, Сергей Гусаров

Два десятка человек погибли и ещё 26 получили ранения в ходе стрельбы в американском городе Эль-Пасо, штат Техас. Полиция арестовала подозреваемого, им оказался 21-летний мужчина. Правоохранительные органы изучают манифест, который мог написать стрелок из Эль-Пасо. Автор текста выразил поддержку нападавшему на мечети в Новой Зеландии. Дональд Трамп осудил инцидент и назвал атаку проявлением трусости.

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В результате стрельбы в американском городе Эль-Пасо, штат Техас, погибли 20 человек, 26 получили ранения. Об этом в эфире телеканала NBC заявил глава полиции Эль-Пасо Грег Аллен.

Инцидент произошёл в первой половине дня в районе крупных торговых центров. Информацию о жертвах позднее подтвердил губернатор штата Грег Эбботт.

«20 невинных жителей Эль-Пасо лишились жизней. Ещё более двух десятков были ранены», — сказал он.

По словам Эбботта, день стрельбы в Эль-Пасо «стал одним из самых трагических в истории Техаса». Губернатор выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов, которым «удалось обезоружить нападавшего и задержать его».

Незадолго до атаки в сети был опубликован манифест, изучением которого занимаются правоохранительные органы. По предварительным данным, его написал подозреваемый в стрельбе в Эль-Пасо 21-летний Патрик Круциус. Он арестован, полиция придерживается мнения, что сообщников у стрелка не было.

Автор текста выразил поддержку обвиняемому в массовой стрельбе в новозеландском Крайстчерче и назвал свои действия в Walmart ответом на «нашествие» в Техас испаноговорящях латиноамериканцев.

Как пишет The New York Times, в зависимости от выводов, к которым придёт полиция по итогам изучения текста, стрельбу в Эль-Пасо могут классифицировать как федеральное преступление на почве нетерпимости или акт «внутреннего терроризма».

В генконсульстве РФ в Хьюстоне сообщили, что россияне при стрельбе в Эль-Пасо не пострадали.

По сообщению Департамента полиции г.Эль-Пасо (шт.Техас), к настоящему моменту нет информации о том, что при стрельбе 3 августа с.г. пострадали российские граждане. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших. https://t.co/xgVUYLtJ6B — Russia in Houston (@RusCons_TX) August 3, 2019

«По сообщению департамента полиции города Эль-Пасо (штат Техас), к настоящему моменту нет информации о том, что при стрельбе 3 августа пострадали российские граждане. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших», — говорится в Twitter диппредставительства.

Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу в торговом центре в городе Эль-Пасо проявлением трусости. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Сегодняшняя стрельба в Эль-Пасо в Техасе является не только трагическим событием, но и проявлением трусости. Я, как и каждый житель нашей страны, осуждаю этот ненавистный поступок. Нет таких причин, которые могли бы оправдать убийство невинных людей», — написал глава Белого дома.

Today’s shooting in El Paso, Texas, was not only tragic, it was an act of cowardice. I know that I stand with everyone in this Country to condemn today’s hateful act. There are no reasons or excuses that will ever justify killing innocent people…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2019

«Я видела, как три или четыре человека просто упали»

Три сотрудницы Walmart во время стрельбы укрылись в соседнем рыбном ресторане. Об этом CNN рассказал его менеджер.

«Мы никогда не думали, что это может быть так близко к нам, — сказал он. — Вы постоянно видите в новостях (что происходит стрельба. — RT), но не думаете, что такое может случиться здесь — до тех пор, пока это не происходит».

Свидетель инцидента, местная жительница Ванесса Саенс, рассказала Fox News, что видела, как мужчина стрелял по людям. По её словам, она вместе с матерью была у торгового центра Cielo Vista, когда услышала стрельбу. Саенс сказала, что мужчина с «чем-то похожим на винтовку» стрелял по людям без разбора, а не по конкретным целям.

«Просто направлял (винтовку. — RT) на людей и стрелял прямо в них. Я видела, как три или четыре человека просто упали на землю, — сказала она Fox News. — Он просто стрелял случайным образом, а не по конкретному человеку».

«Штат Техас сделает всё возможное, чтобы обеспечить правосудие»

Эббот заявил, что направил в город дополнительную помощь.

«Штат Техас и Департамент общественной безопасности оказывают помощь полиции Эль-Пасо в расследовании. Мы направили на место происшествия солдат, специальных агентов, техасских рейнджеров, тактические группы и авиацию в качестве поддержки. Штат Техас сделает всё возможное, чтобы обеспечить правосудие над теми, кто совершил это отвратительное преступление», — приводит El Paso Times текст письма губернатора.

Эббот также высказал слова поддержки жителям Эль-Пасо и сообщил, что сам выехал в город.

В связи со стрельбой полиция Нью-Йорка развернула дополнительные подразделения в районе торговых зон.

«В настоящее время нет никакой связи с Нью-Йорком. Однако мы развернули дополнительные подразделения по борьбе с терроризмом в торговых зонах в качестве мер предосторожности. Если вы увидите что-либо, сообщите», — написали они в Twitter.

Источник: Россия Сегодня