«Трагический день в истории штата»: при стрельбе в торговом центре в Техасе погибли 20 человек

Георгий Мосалов, Сергей Гусаров

Два десятка человек погибли и ещё 26 получили ранения в ходе стрельбы в американском городе Эль-Пасо, штат Техас. Полиция арестовала подозреваемого, им оказался 21-летний мужчина. Правоохранительные органы изучают манифест, который мог написать стрелок из Эль-Пасо. Автор текста выразил поддержку нападавшему на мечети в Новой Зеландии. Дональд Трамп осудил инцидент и назвал атаку проявлением трусости.

В результате стрельбы в американском городе Эль-Пасо, штат Техас, погибли 20 человек, 26 получили ранения. Об этом в эфире телеканала NBC заявил глава полиции Эль-Пасо Грег Аллен.

Инцидент произошёл в первой половине дня в районе крупных торговых центров. Информацию о жертвах позднее подтвердил губернатор штата Грег Эбботт.

«20 невинных жителей Эль-Пасо лишились жизней. Ещё более двух десятков были ранены», — сказал он.

По словам Эбботта, день стрельбы в Эль-Пасо «стал одним из самых трагических в истории Техаса». Губернатор выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов, которым «удалось обезоружить нападавшего и задержать его».

Незадолго до атаки в сети был опубликован манифест, изучением которого занимаются правоохранительные органы. По предварительным данным, его написал подозреваемый в стрельбе в Эль-Пасо 21-летний Патрик Круциус. Он арестован, полиция придерживается мнения, что сообщников у стрелка не было.

Автор текста выразил поддержку обвиняемому в массовой стрельбе в новозеландском Крайстчерче и назвал свои действия в Walmart ответом на «нашествие» в Техас испаноговорящях латиноамериканцев.

Как пишет The New York Times, в зависимости от выводов, к которым придёт полиция по итогам изучения текста, стрельбу в Эль-Пасо могут классифицировать как федеральное преступление на почве нетерпимости или акт «внутреннего терроризма».

В генконсульстве РФ в Хьюстоне сообщили, что россияне при стрельбе в Эль-Пасо не пострадали.

«По сообщению департамента полиции города Эль-Пасо (штат Техас), к настоящему моменту нет информации о том, что при стрельбе 3 августа пострадали российские граждане. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших», — говорится в Twitter диппредставительства.

Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу в торговом центре в городе Эль-Пасо проявлением трусости. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Сегодняшняя стрельба в Эль-Пасо в Техасе является не только трагическим событием, но и проявлением трусости. Я, как и каждый житель нашей страны, осуждаю этот ненавистный поступок. Нет таких причин, которые могли бы оправдать убийство невинных людей», — написал глава Белого дома.

Today’s shooting in El Paso, Texas, was not only tragic, it was an act of cowardice. I know that I stand with everyone in this Country to condemn today’s hateful act. There are no reasons or excuses that will ever justify killing innocent people….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2019