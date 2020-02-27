Трамвай на полной скорости сошел с рельсов и упал на машины в российском городе

@Lshot / Telegram

В Самаре трамвай на полной скорости сошел с путей, протаранил несколько автомобилей и завалился на бок. Видео с камер наблюдения и снятые очевидцами ролики опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT.

На первых кадрах виден момент, когда транспорт слетает с рельсов, проезжает несколько метров по земле и падает на припаркованные машины. Далее показано место происшествия с разных ракурсов, на которых видны повреждения у транспортных средств.

В результате происшествия никто не пострадал. По данным ГТРК «Самара», за несколько минут до инцидента у трамвайного вагона возникли технические проблемы. Очевидцы сообщали, что было задымление. Водитель высадила пассажиров и сама вышла на улицу, после чего вагон самопроизвольно поехал и упал на пять пустых автомобилей.

Полиция проводит проверку. В самарском управлении МВД РИА Новости сказали, что, по предварительным данным, ЧП произошло из-за технической неисправности трамвая.

Источник: Лента.Ру