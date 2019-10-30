«Трампу это никак не помешает»: почему демократы в конгрессе хотят провести новое голосование по импичменту президента

Палата представителей конгресса США 31 октября в полном составе проголосует по поводу проведения процедуры импичмента в отношении Дональда Трампа. Об этом сообщила спикер палаты Нэнси Пелоси. По её словам, такой шаг легитимизирует процесс отстранения президента и обяжет официальных лиц администрации давать показания в рамках расследования конгресса. Ранее Белый дом заявлял, что, так как голосования по этому вопросу не было, импичмент не имеет юридической и законодательной силы и следовать указаниям демократов необязательно.

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что 31 ноября состоится голосование с участием всей палаты, которое подтвердит легитимность формальной процедуры импичмента в отношении Дональда Трампа.

«Мы идём на этот шаг, чтобы достоверно установить, удерживает ли администрация Трампа документы, препятствует ли даче показаний свидетелями, игнорирует ли должным образом вынесенные предписания, продолжает ли чинить препятствия палате представителей. Перед законом все равны», — говорится в письменном обращении Пелоси, опубликованном на сайте спикера.

По её словам, представители Белого дома «беспочвенно заявляют, что проводимое палатой представителей расследование по вопросу импичмента «не было надлежащим образом санкционировано», а значит, не считается правомерной процедурой.

«Они говорят, раз голосование в палате представителей не состоялось, можно делать вид, что нет и расследования по вопросу импичмента. Разумеется, такие доводы совершенно несостоятельны», — добавила Пелоси.

Как пояснил в беседе с RT заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров, с помощью подобного шага Демократическая партия хочет укрепить свои позиции по импичменту в правовом поле.

«По закону за то, чтобы предъявить обвинения президенту, должна голосовать вся палата представителей конгресса, а не отдельные комитеты, которые готовят обвинения. Поэтому важно, чтобы вся палата представителей, и в том числе республиканская фракция, приняли участие в обсуждении и провели голосование», — рассказал эксперт.

Ушли в отказ

Заявление Нэнси Пелоси стало своеобразным ответом на отказ администрации Трампа каким-либо образом участвовать в расследовании комитетов конгресса по делу импичмента президенте США. 8 октября юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне направил руководителям комитетов конгресса США письмо, в котором сообщал, что их расследования лишены каких-либо конституционных оснований и «даже видимости честного подхода и элементарного соблюдения гарантий судопроизводства».

Cпикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси Reuters © Erin Scott

В письме указывалось, что инициаторы импичмента «нарушают гражданские свободы и принцип разделения властей, угрожают представителям исполнительной власти наказанием за то, что те отстаивают свои конституционные права и прерогативы».

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По словам Чиполлоне, расследование проводится по чисто политическим причинам.

В двух предыдущих случаях, когда против президентов США инициировали формальную процедуру импичмента, предварительно требовалось провести по этому вопросу голосование, в котором участвовали бы все члены палаты представителей. Это называется голосованием полной палаты, так как в нём участвуют все конгрессмены. Оно необходимо для начала расследования комитетов конгресса и наделения их правом выписывать повестки и проводить слушания с дачей показаний в ходе самой процедуры импичмента, которая формально представляет собой судебный процесс.

Подобные голосования проводились и в 1974 году, когда процедура импичмента была инициирована против 37-го президента США Ричарда Никсона, и в 1998-ом, когда республиканский конгресс требовал отстранения от власти 42-го президента США Билла Клинтона.

Политический бумеранг

Напомним, что видные политики-республиканцы называли процедуру импичмента, проводимую демократами, нелегитимной. Так, сенатор от штата Юта республиканец Митт Ромни, который часто критикует Дональда Трампа, ранее заявлял, что для того, чтобы процедура импичмента была легитимной, требуется голосование палаты представителей в полном составе.

Также республиканцы говорят, что процедура импичмента проходит «по большей части за закрытыми дверьми». Об этом, в частности, заявлял один из главных сторонников Трампа в сенате Линдси Грэм. Кроме того, по мнению сенатора, республиканцам ограничен доступ к процессу импичмента.

Заседание палаты представителей конгресса Reuters © Jim Young

Он назвал нынешние расследования в рамках процедуры отстранения главы государства от власти «Звёздной палатой» — так в американской политической традиции называются закрытые судилища, исход которых предопределён представителями истеблишмента.

Однако, как напоминают эксперты, процессуальные нормы для проведения процедуры импичмента, против которых сейчас выступает Республиканская партия, были введены в систему работы нижней палаты конгресса самими республиканцами.

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Так, дача показаний в комитетах конгресса за закрытыми дверями, которую критикуют многие республиканцы, стала нормой в ходе расследования нападения на дипмиссию США в ливийском Бенгази в 2012 году. Конгрессмен-республиканец Трей Гоуди в 2015 году отмечал, что «закрытые слушания гораздо более результативны».

То же касается и выдачи повесток без консультаций с партией, находящейся в меньшинстве. Большинство глав комитетов конгресса не имели таких полномочий, пока контроль за палатой представителей не перешёл к республиканцам в 2010 году. В ходе противостояния демократической администрации Барака Обамы республиканцы в конгрессе удвоили число комитетов, главы которых могли выписывать повестки вызова для дачи показаний в конгрессе.

Подобная смена правил привела к тому, что процедура импичмента сильно усложнилась, отметил Андрей Сидоров.

«Это очень сложная процедура, поскольку комитеты должны собрать обвинительные заключения о нарушении президентом своих полномочий как главы государства, которые должны быть подкреплены определёнными источниками и за которые должно проголосовать большинство в палате представителей. Затем они будут отправлены в сенат, который должен решить, правомерны эти обвинения или нет», — пояснил эксперт.

Поэтому начало импичмента в 2019 году маловероятно, отметил Андрей Сидоров.

«Скорее всего, в этом году они начнут формировать документы, которые попадут в сенат только весной, когда будет набирать обороты новая предвыборная гонка. И тогда будет стоять вопрос о том, сколько сторонников Трампа в сенате США. Ведь надо помнить, что,когда обвинительные заключения против Ричарда Никсона перешли в сенат, его никто не захотел поддержать и ему пришлось написать заявление об уходе в отставку», — рассказал политолог.

Украинский импичмент

Напомним: в сентябре Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, из которой следовало, что президент США просил Зеленского расследовать обстоятельства увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина и степень участия в этом бывшего вице-президента США Джо Байдена. Шокин вёл антикоррупционное разбирательство в отношении газовой компании Burisma, в состав совета директоров которой входил Хантер Байден — сын бывшего вице-президента США.

Это дало Демократической партии повод инициировать против Дональда Трампа процедуру импичмента, обвинив его в попытке привлечь иностранную державу с целью вмешательства в выборы в США. Сам Трамп эти обвинения отрицает и заявляет, что его действия были мотивированы борьбой с коррупцией.

Несмотря на то что Демократической партии удалось найти повод для начала формальной процедуры импичмента, у Дональда Трампа достаточно хорошие шансы выйти из неё без потерь, считает Андрей Сидоров.

«У Трампа сейчас довольно хорошие шансы, поскольку его поддерживают, по разным данным, от 45 до 49% американцев. Это достаточно большой процент, притом что со времени его прихода к власти на него идёт постоянный поток грязи со стороны СМИ и демократов», — отметил эксперт.

Однако администрация Трампа может чувствовать себя уверенно, пока сохраняются стабильно высокие показатели американской экономики, добавил Андрей Сидоров.

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«Экономические показатели США в норме, темпы экономического роста высокие. До тех пор, пока будет сохраняться самый низкий уровень безработицы, а доходы населения реально повышаться, у Трампа будут сильные позиции. Если у него упадут экономические показатели, начнётся рецессия, тогда в республиканской партии появятся дезертиры, которые, спасая своё место, будут подыгрывать демократам, поскольку в следующем году переизбирается не только президент, но и часть конгресса», — пояснил Сидоров.

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что никакие действия демократов к отстранению Дональда Трампа от власти не приведут.

«Демократам всё равно, что говорить и какие голосования проводить. Они понимают, что импичмента не будет. Демократическая партия просто хочет разогреть публику, очередной раз накатить на Трампа и как бы придумать некий механизм обнародования неких сюжетов, которые, как они считают, дискредитируют и компрометируют лидера США. Очевидно, Трамп выйдет на президентские выборы в следующем году и будет соперником демократов. Процедура, которая сейчас идёт, по факту никак ему не помешает, а повлияет ли она на результаты выборов, пока неизвестно», — заключил эксперт.

Источник: Россия Сегодня