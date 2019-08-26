Трамп заявил о нежелании встречаться с Зарифом на саммите G7

26 августа 2019     10
Трамп заявил о нежелании встречаться с Зарифом на саммите G7

10:55

Президент США Дональд Трамп заявил, что не пожелал встречаться с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом на полях саммита G7 во французском Биаррице. Об этом информирует ТАСС.

По словам Трампа, президент Франции Эммануэль Макрон интересовался, «одобряет ли» его американский коллега приезд главы иранского внешнеполитического ведомства во Францию на саммит G7.

«Я знал обо всём, что он делал», — рассказал президент США.

Он добавил, что пока «слишком рано» встречаться с Зарифом.

Ранее Макрон и Зариф провели переговоры в Биаррице.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Работы на коллекторе в Голубой бухте завершатся через два дня
Работы на коллекторе в Голубой бухте завершатся через два дня

Хомут на трубе канализационного коллектора в Голубой бухте установлен, доложил сегодня на аппаратном совещании в правительстве и.о. заместителя губернатора Владимир …


На всей территории Севастополя вводится противопожарный режим
На всей территории Севастополя вводится противопожарный режим

До этого особый противопожарный режим действовал лишь в лесных массивах, на землях сельхозназначения, примыкающих к автомобильным дорогам близ села Морозовка …


Трамп заявил о нежелании встречаться с Зарифом на саммите G7
Трамп заявил о нежелании встречаться с Зарифом на саммите G7

10:55 Президент США Дональд Трамп заявил, что не пожелал встречаться с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом на полях саммита …


В Симферополе начали снос здания торгового центра «Куб»
В Симферополе начали снос здания торгового центра «Куб»

  26 августа, в Симферополе начался демонтаж признанного незаконным строением здания торгового центра «Куб». Как сообщил вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов, …


Экс-министр обороны Израиля сбрил усы и посоветовал электорату читать по губам
Экс-министр обороны Израиля сбрил усы и посоветовал электорату читать по губам

Бывший министр обороны Израиля и лидер старейшей в стране партии «Авода» Амир Перец сбрил усы, которые носил почти 50 лет, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты