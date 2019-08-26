Трамп заявил о нежелании встречаться с Зарифом на саммите G7

10:55

Президент США Дональд Трамп заявил, что не пожелал встречаться с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом на полях саммита G7 во французском Биаррице. Об этом информирует ТАСС.

По словам Трампа, президент Франции Эммануэль Макрон интересовался, «одобряет ли» его американский коллега приезд главы иранского внешнеполитического ведомства во Францию на саммит G7.

«Я знал обо всём, что он делал», — рассказал президент США.

Он добавил, что пока «слишком рано» встречаться с Зарифом.

Ранее Макрон и Зариф провели переговоры в Биаррице.

Источник: Россия Сегодня