Трамп заявил, что договорился с Канадой и Мексикой о мерах на границах

21:02

Президент США Дональд Трамп заявил, что договорился с Канадой и Мексикой по ограничительным мерам на границах Соединённых Штатов из-за распространения коронавируса COVID-19.

«Мы договорились с Канадой и Мексикой о новых правилах поездок на нашей южной и северной границе, чтобы остановить проникновение китайского вируса, и в то же время продолжить торговлю», — приводит РИА Новости слова Трампа.

Он отметил, что провёл хорошие переговоры с лидерами Канады и Мексики.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен отменить личную встречу с лидерами стран G7 в июне и провести переговоры по видеосвязи из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Источник: Россия Сегодня