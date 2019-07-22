Трамп заявил, что мог бы «выиграть войну в Афганистане за неделю»

22 июля 2019     16
Трамп заявил, что мог бы «выиграть войну в Афганистане за неделю»

Соединённые Штаты могли бы победить в войне в Афганистане за неделю, но это бы «стёрло страну с лица земли» и убило бы 10 млн человек, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Я мог бы выиграть эту войну за неделю. Я просто не хочу убивать 10 миллионов человек», — сказал Трамп журналистам по итогам встречи с премьером Пакистана Имраном Ханом.


Президент заявил, что у него «есть планы на Афганистан», и если бы он хотел выиграть войну, то Афганистан был бы «стёрт с лица земли» за десять дней.

«Мы находимся в Афганистане уже 18 лет. Это глупо», — отметил он.

Ранее Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтон намерен снизить численность своих военнослужащих в Афганистане, при этом оставив там разведывательные подразделения.

Источник: Россия Сегодня

Сейчас читают:

Австралийка отрубила голову матери и выбросила ее в ботанический сад
Австралийка отрубила голову матери и выбросила ее в ботанический сад

В Сиднее 25-летняя Джессика Камиллери обезглавила собственную мать, после чего выкинула ее голову в соседский сад. Об этом сообщает Daily Mail. Тело …


Зарплата в Крыму выросла почти на 9%
Зарплата в Крыму выросла почти на 9%

Размер средней заработной платы в Республике Крым за первое полугодие 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года …


В Крыму полуторагодовалого ребенка сбил мотоцикл
В Крыму полуторагодовалого ребенка сбил мотоцикл

19-летний мотоциклист сбил 1,5-годовалую девочку. Ребенок доставлен в реанимацию, сообщила пресс-служба МВД по республике Крым в понедельник. Инцидент произошел накануне …


В Крыму пройдут рейды по выявлению нелегальных перевозчиков
В Крыму пройдут рейды по выявлению нелегальных перевозчиков

Министерству транспорта совместно с ГИБДД поручено выработать ряд мер по борьбе с нелегальными перевозчиками, сообщил сегодня глава республики Крым Сергей …


Арестован сыр-косичка от потных сыроваров в трусах
Арестован сыр-косичка от потных сыроваров в трусах

Роспотребнадзор наложил арест на 500 килограммов сырного продукта частной сыроварни в Нижегородской области и приостановил ее работу. Об этом сообщает …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты