Трамп заявил, что США находятся очень близко к большой сделке с Китаем

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Вашингтон находится «очень близко» к заключению большой сделки с Пекином.

«Подходим очень близко к большой сделке с Китаем. Они хотят этого и мы тоже», — сообщил Трамп.

Getting VERY close to a BIG DEAL with China. They want it, and so do we!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019