Трамп заявил, что США находятся очень близко к большой сделке с Китаем

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Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Вашингтон находится «очень близко» к заключению большой сделки с Пекином.© White House/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
«Подходим очень близко к большой сделке с Китаем. Они хотят этого и мы тоже», — сообщил Трамп.
Getting VERY close to a BIG DEAL with China. They want it, and so do we!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019
Ранее официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил, что в качестве итога первой фазы торговой сделки с США Китай ожидает снижения взаимных пошлин двух стран.
В ноябре Трамп сказал, что торговая сделка между Соединёнными Штатами и КНР не может быть заключена на равных условиях.
Источник: Россия Сегодня