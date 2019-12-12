Трамп заявил, что США находятся очень близко к большой сделке с Китаем

12 декабря 2019     12
Трамп заявил, что США находятся очень близко к большой сделке с Китаем

18:48

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Вашингтон находится «очень близко» к заключению большой сделки с Пекином.

© White House/ZUMAPRESS.com globallookpress.com

«Подходим очень близко к большой сделке с Китаем. Они хотят этого и мы тоже», — сообщил Трамп.

Getting VERY close to a BIG DEAL with China. They want it, and so do we!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019

Ранее официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил, что в качестве итога первой фазы торговой сделки с США Китай ожидает снижения взаимных пошлин двух стран.

В ноябре Трамп сказал, что торговая сделка между Соединёнными Штатами и КНР не может быть заключена на равных условиях.

Источник: Россия Сегодня

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Трамп заявил, что США находятся очень близко к большой сделке с Китаем
Трамп заявил, что США находятся очень близко к большой сделке с Китаем

18:48 Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Вашингтон находится «очень близко» к заключению большой сделки с Пекином. © …



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