Трамп назвал великим днём для цивилизации решение по операции в Сирии

21:40

Договорённость между Вашингтоном и Анкарой о приостановке военной операции «Источник мира» в Сирии стала великим днём как для США и Турции, так и для всей цивилизации, заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Я не знал, что всё это сработает так быстро и так хорошо. Это великий день для США и для Турции, это великий день для наших партнёров, которые работали… Для курдов и для цивилизации. Я благодарю всех. Санкции (против Турции. — RT)уже будут необязательны», — сказал Трамп.

Американский президент также поблагодарил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за встречный шаг в вопросе приостановке операции.

Ранее Турция и Соединённые Штаты договорились приостановить военную операцию на северо-востоке Сирии «Источник мира», чтобы позволить курдским формированиям отвести силы.

Военная операция Турции в САР началась 9 октября. По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, её цель — устранение террористической угрозы в отношении страны и создание зоны безопасности, куда планируется вернуть сирийских беженцев.

Источник: Россия Сегодня