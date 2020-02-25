Трамп не исключил заключения торговой сделки с Индией до 2021 года

18:47
Торговое соглашение между США и Индией может быть заключено к концу 2020 года, заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
Источник: Россия Сегодня
18:47
Торговое соглашение между США и Индией может быть заключено к концу 2020 года, заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
Источник: Россия Сегодня
|
Руководство горбольницы №5 получало стимулирующие премии до 250%
Проверка в городской больнице №5 выявила низкие показатели по заработной плате медработников и премии административно-управленческого персонала в размере до 250%. …
|
В Севастополе в минувшем году насмерть сбили семь пешеходов
В 2019 году в Севастополе семь человек погибли, а 59 получили различные травмы в ДТП. Как сообщает Госавтоинспекция, 11 пешеходов …
|
Самая низкая в ЮФО инфляция зафиксирована в Севастополе
Инфляция в Севастополе и Республике Крым стала самой низкой в Южном Федеральном округе по итогам января и составила полтора процента. …
|
Трасса от Крымского моста до Краснодара обойдется казне в 100 миллиардов рублей
Губернатор Кубани назвал стоимость строительство скоростной дороги от Крымского моста до Краснодара. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что на строительство скоростной трассы …
|
Овечкин испытал гордость за своих друзей, когда забросил 700-ю шайбу в НХЛ
18:47 Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своих чувствах в тот момент, когда он забросил 700-ю шайбу в НХЛ. …