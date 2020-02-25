Трамп не исключил заключения торговой сделки с Индией до 2021 года

Торговое соглашение между США и Индией может быть заключено к концу 2020 года, заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

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