Трамп оценил назначение Джонсона на пост премьера

Президент США Дональд Трамп оценил назначение Бориса Джонсона на пост лидера Консервативной партии Великобритании и премьер-министра страны.

«Борис Джонсон — хороший человек, он жёсткий, но умный. Его называют «британский Трамп», и люди говорят, это хорошо. Они там меня любят, и это то, что они хотят, и то, что им нужно. Он всё сделает. Борис хорош, и он сделает свою работу», — приводит РИА Новости слова Трампа.

Об этом он заявил на консервативной конференции старшеклассников Turning Point USA в Вашингтоне.

Ранее Трамп поздравил Бориса Джонсона с избранием на пост премьер-министра Великобритании.