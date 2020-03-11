Трамп победил на праймериз республиканцев в пяти штатах

08:07

Президент США Дональд Трамп одержал победу на первичных выборах (праймериз) Республиканской партии в пяти штатах: Айдахо, Вашингтоне, Миссисипи, Миссури и Мичигане. Об этом сообщает Associated Press.

Американский лидер отреагировал на сообщения о своей победе на странице в Twitter, поблагодарив жителей этих штатов.

Ранее Трамп выиграл праймериз республиканцев в восьми штатах.

После нынешней победы он заручился поддержкой уже более 1 тыс. делегатов.

Выборы президента США пройдут 3 ноября.

Источник: Россия Сегодня