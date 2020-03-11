Трамп победил на праймериз республиканцев в пяти штатах

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Президент США Дональд Трамп одержал победу на первичных выборах (праймериз) Республиканской партии в пяти штатах: Айдахо, Вашингтоне, Миссисипи, Миссури и Мичигане. Об этом сообщает Associated Press.
Американский лидер отреагировал на сообщения о своей победе на странице в Twitter, поблагодарив жителей этих штатов.
Ранее Трамп выиграл праймериз республиканцев в восьми штатах.
После нынешней победы он заручился поддержкой уже более 1 тыс. делегатов.
Выборы президента США пройдут 3 ноября.
Источник: Россия Сегодня