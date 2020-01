Трамп пригрозил Ирану несоразмерным ответным ударом

02:34

Американский лидер Дональд Трамп уведомил конгресс о возможном непропорциональном ответе Соединённых Штатов в случае атаки со стороны Ирана.

Президент США Дональд Трамп Reuters

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

These Media Posts will serve as notification to the United States Congress that should Iran strike any U.S. person or target, the United States will quickly & fully strike back, & perhaps in a disproportionate manner. Such legal notice is not required, but is given nevertheless!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 января 2020 г.