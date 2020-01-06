Трамп пригрозил Ирану несоразмерным ответным ударом

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Американский лидер Дональд Трамп уведомил конгресс о возможном непропорциональном ответе Соединённых Штатов в случае атаки со стороны Ирана.

Президент США Дональд Трамп Reuters

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

These Media Posts will serve as notification to the United States Congress that should Iran strike any U.S. person or target, the United States will quickly & fully strike back, & perhaps in a disproportionate manner. Such legal notice is not required, but is given nevertheless! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 января 2020 г.

«Если Иран ударит по какому-либо гражданину США или по американской цели, США быстро и в полной мере ответят, возможно, в непропорциональной манере»,— написал Трамп.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас предложил провести встречу министров иностранных дел стран Евросоюза из-за обострения отношений между Ираном и США.

3 января иранский генерал Корпуса стражей Исламской революции генерал Касем Сулеймани был убит при ракетном ударе по окрестностям международного аэропорта в Багдаде.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил отомстить за убийство Сулеймани.

Трамп пообещал нанести «быстрый и сильный удар» по 52 объектам на иранской территории, если будут атакованы американцы.

МИД Ирана выразил США решительный протест из-за угроз американского лидера.

Источник: Россия Сегодня